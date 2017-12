Lektor i IT: Datalov skaber perfekte rammer for at mistænkeliggøre borgere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er i Danmark en tradition for at holde registre med oplysninger om borgerne adskilt. Nu er Folketinget i gang med at vedtage en lov, der giver myndighederne en hidtil uset adgang til at udnytte, videregive og bruge personlige oplysninger om borgerne, uden at disse selv er informeret om det. Hvis loven vedtages, kan en siddende regering uden om Folketinget træffe beslutning om, hvilke dataregistre der skal gennemsøges for uregelmæssig aktivitet.

Samtidig er der i medierne en stigende kritik af amerikanske it-giganters indsamling og salg af personlige oplysninger, som de høster fra brugerne. Oplysninger om, hvad folk kan lide, hvor de befinder sig, hvad de søger på, hvad de køber, og hvem de kender, er guld værd, når bare datamængderne er store nok. Nogle mener, at it-giganterne opfører sig som små stater. Fordi de har så mange penge i ryggen, kan de nøjes med at følge deres egne spilleregler. Almindelige mennesker har svært ved at beskytte data på sociale medier på anden vis end ved at ændre på privatlivsindstillingerne, og mange gør ikke engang det.

Forudsigelser, der fremkommer på baggrund af algoritmer, kan skabe basis for overvågning

De fleste lever med den byttehandel, der hedder, at vi får en gratis kommunikationsplatform, mens firmaerne får indsigt i vores vaner på nettet. Selv hvis man har den mest restriktive beskyttelse på sin profil, indsamles der data, og ingen kender konsekvenserne af de ’dubletter’, der laves af os, når dubletterne deles med firmaernes kunder.

Med databeskyttelsesloven går den danske stat it-giganterne i bedene i konkurrencen om at bruge data, uden at de, der forsyner staten med data, kan gøre indsigelser.

Forslaget om en ’databeskyttelseslov’ har været til førstebehandling i Folketinget, og forventes gennemført inden slutningen af januar.

Loven har til formål at forudsige adfærd hos folk, der vil begå økonomisk eller anden kriminalitet og tillader samkøring af registre fra forskellige myndigheder. Resultatet vil være, at data, der er indsamlet til en bestemt type formål, for eksempel skatteinddragelse eller borgerservice, kan benyttes af offentlige instanser til helt andre formål – uden en forudgående godkendelse vel at mærke. En sådan godkendelse kaldes en lovhjemmel og kan i dag kun opnås ved at gå via Folketinget.

Databeskyttelsesloven har til formål at udnytte de store datamængder, som den offentlige forvaltning i dag indsamler om alle borgere. Men hvis registre i fremtiden kan sammenkøres til specifikke formål uden forudgående godkendelse i Folketinget, vil en siddende regering få mulighed for at bede om dataudtræk, der vedrører hele befolkningen. Det kan ske på ren mistanke om kriminalitet.

Det er svært at forstå, at regeringen ikke mener, at befolkningens tillid til statens institutioner er mere værd.

Vedtages loven, kan offentlige myndigheder således – med en siddende regering i ryggen – få adgang til at overvåge og forudsige adfærd hos borgere alene på mistanken om, at nogen er i færd med at begå kriminalitet.

Forudsigelser, der fremkommer på baggrund af algoritmer, kan skabe basis for overvågning, der er mindst lige så gennemgribende som den, it-giganterne foretager. Den store forskel er imidlertid, at selv om firmaerne kan siges at opføre sig som stater, så er de ikke stater. Vi kan lukke vores profil på Facebook, og der er ingen lov om, at man skal have en instagramprofil. Det er ikke på samme måde muligt at afslutte sin relation til den danske stat. Så snart vi fødes, får vi et cpr-nummer, og det meste af den data, der opsamles om os, er knyttet til det. Borgerskab i Danmark er kendetegnet ved en høj grad af tillid til statens institutioner.