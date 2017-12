Politisk ordfører hos Alternativet: Vi lader os ikke presse af dine anklager, Antorini

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

17.12. anklager Christine Antorini Alternativet og Enhedslisten for at låse dansk politik fast, fordi vi ikke uden videre deponerer vores mandater i Socialdemokratiets kurv.

Ifølge Antorini er det farligt, at vi insisterer på at få indflydelse på vores egne mærkesager, og at vi har valgt at være åbne om, at vi på nogle punkter er dybt uenige med S. Det betyder nemlig, argumenterer Antorini, at vi risikerer at sende danskerne i armene på Løkke i endnu en periode. Vi har ikke tænkt os at lade os presse af disse anklager. Vi peger på en politisk retning og ikke på personer. Ved næste valg vil vi derfor pege på den statsministerkandidat, som har de mest progressive grønne og demokratiske visioner for Danmark.

Det spændende spørgsmål er derfor, om S er klar til at levere sådan en statsministerkandidat? Det vækker i hvert fald bekymring hos os, at S i indeværende folketingsperiode har vaklet, når det handler om at sikre den grønne omstilling. Eksempelvis ved at stemme ja til at afskaffe PSO-afgiften og give nye skatterabatter til olieselskaberne. Men også ved at modsætte sig bevægelse mod et mere åbent og involverende demokrati, blandt andet med sin fortsatte støtte til offentlighedsloven, og gennem den udtalte modstand mod forslaget om borgerdrevne forslag i folketingssalen. Et forslag, som for os i Alternativet er en demokratisk landvinding af de større i dansk politisk historie.

Den slags fælles progressive udspil håber jeg, at også S er interesseret i at lave mange flere af

Det mest interessante spørgsmål er derfor: Hvordan adskiller S og den nuværende regering sig egentlig fra hinanden på det grønne og demokratiske område? Det er ikke nok at nævne ordet bæredygtighed i sit principprogram x antal gange eller pege på, at man vil sikre social retfærdighed. Slet ikke når vi kan konstatere, at S stadig oftere stemmer sammen med regeringen, vel at mærke den regering, Antorini frygter får lov at fortsætte. Og slet ikke når S selv står bag en af de mest uretfærdige reformer i dansk socialpolitik, nemlig fleks- og førtidspensionsreformen.

Det er dybt paradoksalt. Når vi ikke bare peger ukritisk på S, er det netop, fordi vi vil et alternativ til den nuværende regering. Et alternativ, der tager klimaforandringerne 100 procent seriøst. Et alternativ, som arbejder for et mere involverende demokrati. Et alternativ, der behandler alle mennesker ordentligt – både danskere og ikkedanskere og både dem, der er i arbejde, og dem, der ikke er. Og naturligvis også et alternativ, som støtter op om et forpligtende internationalt samarbejde om at hjælpe mennesker, der flygter fra krig. Er S det alternativ?

Måske. Måske ikke. Men jeg håber det. Derfor er jeg også glad for de gange, oppositionen har stået sammen om at tegne konturerne for et progressivt Danmark. Eksempelvis de kronikker, vi har skrevet sammen, om klima og demokrati. Den slags fælles progressive udspil håber jeg, at også S er interesseret i at lave mange flere af. For så har vi jo for alvor grund til at tro på, at vi kan samarbejde om at skabe en bæredygtig fremtid.