Psykologistuderende: Hvorfor sagde Dronningen ikke 'demens' i sin nytårstale?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Op mod 87.000 personer i Danmark lider af en demenssygdom. 50.000 af disse menes at have Alzheimers og omtrent 7.700 nye tilfælde af demens konstateres hvert år ifølge Videnscenter for Demens.

Prins Henrik er en del af den statistik. Det var min far, min faster og onkel også.

Så derfor ventede jeg som så mange andre meget spændt på at høre om og hvordan dronning Margrethe ville italesætte demensdiagnosen, som hendes mand og Danmarks prinsgemal har fået. Men det gjorde hun ikke rigtigt.

Nogle vil sikkert mene, at hun talte om prins Henriks situation med værdighed, men jeg manglede, at hun rent faktisk talte om det.

Jeg fik næsten associationer til Harry Potter-universet, hvor de ikke engang tør udtale navnet på den onde Voldemort. Men demens er jo ikke som Voldemort, og hvis regenten af dette kongerige har svært ved at tale om en sygdom, som rammer menigmand, konge og dronning, så synes jeg, vi har et problem.

Demens kan ikke ties ihjel, og som repræsentant for dette land og for et meget moderne kongehus ville der være stil over at tale om det, som er svært at tale om. For det er svært at blive glemt, og når en dement dør, er han for de pårørende gået bort for anden gang. Men det bør vi snakke om.

Det er ikke nok at sende prins Joachim på skærmen for at tale om skilsmisser og tro, at man så er imødekommende og som os andre – sæt nu ord på den ubarmhjertige sygdom, som hverken de kongelige eller undersåtterne skånes for.

Kongehuset har påtaget sig opgaven at være frontfigur for vores lille nation, og de har en kæmpe mulighed for at ændre den offentlige samtale og sætte fokus på de ting, der er svære at tale om

Vi har valgt at bevare kongehuset. Vi har valgt at stole på, at de kan repræsentere det danske kongerige og os, der lever i det. Derfor bør kongehuset også repræsentere dem, som glemmer sig selv. Og det gør man ikke ved at gå som katten om den varme grød.

Hvis vi skal blive bedre til at håndtere situationer, som virker fremmede for os, som er skræmmende, som er dybt tragiske og sørgelige, så skal vi have nogle at se op til – og dette kunne meget vel (og bør vel egentlig) være vores monark. Kongehuset har påtaget sig opgaven at være frontfigur for vores lille nation, og de har en kæmpe mulighed for at ændre den offentlige samtale og sætte fokus på de ting, der er svære at tale om. Gad vide, om det ville have haft en effekt, hvis dronningen havde sagt ’demens’ i stedet for at undlade at sætte ord på det?

Jeg er klar over, at hoffet kom ud med en pressemeddelelse i sensommeren og satte en demensdiagnose på prins Henriks lettere afvigende adfærd, men jeg vil gerne have, at min dronning i sin nytårstale til nationen viser sin styrke og sit mod og tager d-ordet i sin mund.

Demens er ikke et farligt ord, men det bliver det, hvis vi ikke taler om det. Og det gør altså ikke ondt at sige det højt, dronning Margrethe.

De demente svinder ind og glemmer sig selv og os omkring dem, men vi glemmer ikke dem, så længe vi tør tale om dem og demensen.