Kommunikations-rådgiver: Der er stadig alt for mange kriminelle i ghettoerne

Hjarn von Zernichow Borberg, økonom og forfatter, skrev 9.1. en kommentar til statsministerens nytårstale. En tale præget af bekymring over landets ghettoer. En tale, Hjarn kalder »totalt ude af trit med virkeligheden«.

Borberg har nogle fine pointer, og jeg er grundlæggende enig i, at vi skal have proportionerne på plads. Men hans karakteristik af ghettokriminaliteten er et misvisende skønmaleri.

Hans budskab er, at kun en lille procentdel af nydanskerne er kriminelle, og at der kun er marginale forskelle på danskere og nydanskere.

Han skriver: »I 2005 var det ca. 96,2 pct. af beboerne, som ikke var kriminelle, i 2015-16 var det steget til 97,4 pct. Det er altså kun 2,6 pct. af beboerne, som er dømt for kriminalitet. Ser man på hele Danmark, er det ca. 0,9 pct., der er dømt for tilsvarende kriminalitet«.

Det første, man skal bemærke, er, at antallet af dømte beboere i ghettoerne er tre gange større end i Danmark som helhed. Det andet er, at de 2,6 pct. dømte er på et enkelt år. Der er altså ikke tale om det samlede antal dømte i ghettoerne.

Derfor kan man heller ikke konkludere, som Hjarn gør, at 97,4 pct. af beboerne i ghettoerne ikke er kriminelle. Hvad med alle dem, der undgik at blive fanget det år? Hvad med dem, som sidder inde for sidste års kriminalitet? Bør de ikke tælle med?

Hvis man vil vurdere antallet af kriminelle i et område, er man nødt til at se på antal dømte over tid. Det har vi desværre ret begrænset mulighed for, men nye tal fra Danmarks Statistik illustrerer min pointe.

I publikationen ’Indvandrere i Danmark 2017’ kan man f.eks. læse, at 42 pct. af samtlige 30-årige ikkevestlige indvandrermænd er dømt for mindst én straffelovsovertrædelse. Andre årgange er markant mindre kriminelle, men det viser, at antallet af dømte over en årrække vil være væsentligt større end de 2-3 pct. årligt, som Borberg skriver.

Oveni kommer så alle de forbrydelser, der aldrig bliver anmeldt eller efterforsket. Nogle hører vi aldrig om, fordi de klares internt blandt familierne. Andre når aldrig domstolene af frygt for repressalier fra voldsparate serieforbrydere fra ghettoen. Læg dertil alle de forbrydelser, som politiet ganske enkelt ikke har ressourcer til at efterforske. Situationen frustrerer tydeligvis boligselskaberne.

I 2015 mente 70-80 pct. af boligselskaberne, at politiet havde en passende tilstedeværelse i ghettoen, og at politiet kom hurtigt, når man havde brug for det. I dag er begge tal faldet til 42 pct.

Denne ressourcemangel hos politiet medvirker til en ’positiv’ udvikling i statistikken.

Selv om der ganske rigtigt er sket et fald i antal domme i ghettoerne, er det diskutabelt, hvor stor en andel der kan tilskrives et reelt fald i kriminalitet

Så selv om der ganske rigtigt er sket et fald i antal domme i ghettoerne, er det diskutabelt, hvor stor en andel der kan tilskrives et reelt fald i kriminalitet.

Til gengæld er det indiskutabelt, at uanset hvilke tal, årgange eller forbedringer vi slår ned på, har ikkevestlige indvandrere – og især efterkommere – en massiv overkriminalitet sammenlignet med den øvrige befolkning.

Når trygheden så ovenikøbet ligger hele 20 procentpoint lavere i ghettoer som Vollsmose, Tingbjerg og Gellerupparken end i resten af landet, så synes disse forskelle at være værd at tale om. Især hvis man er statsminister.