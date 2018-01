Mette Bock: Hvad bilder du dig egentlig ind, Knud Romer?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er heldigvis ikke alle kunstnere, der er så konsekvent reaktionære som forfatteren Knud Romer.

I Politiken 14.1. kalder han igen til vækkelse, denne gang om DR. Intet må ændres. Alt er godt og skal beskyttes mod enhver forandring. Og bødlerne – politikere i almindelighed og mig i særdeleshed – tillægges følgende ønsker:

»Mindre Carl Nielsen på P2 (dvs. ikke en tone), og lad os hellere få færre debatter på DR 2 og mindre kritisk journalistik«.

Hvad bilder du dig egentlig ind, Romer? Har du nogensinde hørt nogen kultur- eller medieordfører, endsige undertegnede, så meget som antyde ovenstående holdninger? Tænk, hvis det som en del af regeringens medieudspil indgår, at der skal oprettes en ny, klassisk musikkanal? Jeg siger ikke, at det kommer til at ske – men hvad nu hvis?

Romer mener i øvrigt ikke, at de folkevalgte er egnede til at bestemme. Hvem skal så bestemme i et demokrati, om jeg må spørge?

Det er vores pligt som politikere, som aktører i mediebranchen og som borgere at reagere på den nye medievirkelighed. En virkelighed, som på godt og ondt forandrer vores medievaner og dermed journalistik og kulturformidling fuldstændig.

Det er så let at diskutere i en opfundet diskurs, hvor kampen står mellem de gode (Romer) og de onde (politikerne).

Hertil kommer Netflix, Google og Facebook, der af Romer omtales som »multinationale dødsstjerner«, der skal nedkæmpes.

Hvorfor dog det? Jeg har netop set anden sæson af Netflix’ ’The Crown’ om det britiske kongehus. Det er fremragende medieindhold, klassisk public service. Nationalmuseets direktør Rane Willerslev gjorde mig desuden forleden opmærksom på, at ’Game of Thrones’ er den mest sete tv-serie nogensinde.

Fordi den er fladpandet? Nej, det er en serie, som rummer ikke færre end seks sideløbende historier. En kompleksitet, som mennesker i millionvis altså godt kan overskue og værdsætte.

De internationale streamingtjenester skal ikke bekæmpes. Men vi kan arbejde for, at de ikke bare trækker økonomi ud af Danmark, men også bidrager. Det løser vi ikke i denne medieaftale, men det er simpelthen for primitivt at tro, at nedlukning af internationale streamingtjenester eller et endnu større DR løser noget som helst.

DR vil selvfølgelig også eksistere efter næste medieforlig. Så måske Romer skulle skrue lidt ned for dommedagsretorikken. DR fylder enormt meget, og derfor er det vigtigt at se på, hvordan private medier, producenter og distributører fungerer i samspil med de statsejede. Og hvordan DR prioriterer. Vi skal have en bedre balance.

Jeg har gennem hele min tilværelse været engageret i kultur og samfundsliv. Romer runder af med det venlige håb, at jeg nok er færdig som politiker og kulturminister efter næste valg. Det er muligt. Men min stemme i debatten slipper han ikke for.