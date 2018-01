Bekymret gymnasielærer: Spørgsmålene til gymnasieelever om trivsel er udformet, så de kaster negative svar af sig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Den opmærksomme nyhedsforbruger har måske bemærket, at undervisningsministeriet i de seneste uger har sat to trivselsundersøgelser i bero.

Først satte man folkeskolens trivselsundersøgelse på pause, fordi flere forældre forståeligt nok fandt det ubehageligt, at deres børns svar på følsomme spørgsmål var knyttet til deres cpr-nummer. Trods forsikringer om datasikkerhed fik flere – man fristes til at skrive naturligvis - alligevel adgang til fortrolig data om skoleeleverne.

Dernæst valgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) fornuftigt nok at sætte en midlertidig stopper for en tilsvarende trivselsundersøgelse i gymnasiet, fordi den ligeledes kobler elevernes svar med cpr-nummer og derfor ikke ligefrem kan kaldes anonym. Man kunne skrive mange lange indlæg om, hvorfor det er problematisk at knytte oplysninger om unge menneskers trivsel til deres cpr-nummer, men det er ikke ærindet her. Det er heldigvis allerede blevet kompetent kommenteret fra andre sider.

I stedet skal det handle om indholdssiden af trivselsundersøgelsen i gymnasiet. Den har ikke fået megen opmærksomhed efter sin offentliggørelse kort før jul, men det burde den.

Denne evalueringskultur planter indirekte en selvkritisk stemme i os alle, og det er ikke mere af den slags, der er brug for

Det er nemlig langt hen ad vejen en bizar oplevelse at læse spørgsmålene. Selv om undersøgelsen angiveligt er forfattet af et ekspertudvalg, sidder man tilbage med en fornemmelse af, at afsenderne enten ikke har tænkt sig om, eller også har de en noget speciel opfattelse af et gymnasiums kerneopgave og trivsel som begreb.

Da førstnævnte mulighed næppe er sandsynlig, er der altså grund til at prøve at forstå, hvilken opfattelse af gymnasierne der er tale om. De mest grundlæggende problemer med undersøgelsen kondenseres i følgende spørgsmål, men dominerer i det hele taget sidste halvdel af spørgeskemaet:

- Jeg har en tendens til at føle mig deprimeret/nedtrykt.

- Føler du dig ensom?

- Har du i dette skoleår seriøst overvejet at ’droppe ud’ af skolen og hvis ja, hvorfor?

- Hvor ofte føler du dig stresset pga: lektier, karakterer, egne krav og forventninger til skolearbejdet, andet?

Hvordan svarer man på, om man seriøst har overvejet at droppe ud af skolen? Hvor går grænsen mellem seriøst og ikke seriøst?

Og hvad forventer man, at et gymnasium skal gøre, hvis mange elever ofte føler sig stressede pga. lektier? Sætte mængden ned kunne være en løsning, men hvad gør man så, hvis svaret er det samme næste år?

Som det fremgår, er spørgsmålene konstrueret på en måde, så de for det første kan fortolkes meget forskelligt af eleverne, og for det andet må forventes at kaste en række negative svar af sig. Simpelthen fordi man som elev kan se, at det forventes, at man har det skidt.

Der er næppe nogen tvivl om, at alt for mange unge har problemer med ensomhed, med rodløshed og stress. Det er meget trist, og det er også muligt at nogle afledte årsager findes i gymnasiet. Men det er grundlæggende ikke årsager, som stammer fra den undervisning, der leveres i gymnasiet.