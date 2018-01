Landmand: Politisk korrekthed vil gøre ondt på yderligere 360.000 grise

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg synes, at det er flot, at hele seks forskere fra Aarhus Universitet 16.1. går sammen om at svare en enkelt landmand fra Jelling, der fortæller lidt fra virkelighedens verden. Tak for det. Det skinner tydeligt igennem, at I har et politisk budskab og bruger flest argumenter på det, der understøtter det, I mener.

Jeg troede, forskere skulle forske og fremlægge resultater, så andre kunne tage stilling til det politiske. Jeg har indsat noget af jeres tekst (i kursiv, red.) med mit svar efter.

»Med dette indlæg ønsker vi at gøre opmærksom på, at der er forskningsbaseret viden, som strider mod Jeppesens synspunkter«.

En skam, at I ikke fik den viden præciseret i indlægget. For reelt står der ikke noget i jeres indlæg, som strider imod den praksisbaserede viden, alle grisepassere har: at det er almindeligt, at grisene leger/bider i hinandens haler. At det er dokumenteret, at det giver færre halebid, når der kuperes haler.

At over 90 procent af grisene bliver halekuperet, netop for at grisens hale ikke senere i livet bliver bidt til blods med risiko for indvendige bylder og lammelser, så de fleste ender med at blive aflivet, inden de kommer på slagteriet.

»Grisen kan mærke, når halen beskadiges. Halen er altså ikke følelsesløs som en negl, men er snarere som en finger, og der er nerver helt ud i spidsen«.

Så når grisene bider haler, skal landmanden finde nye medarbejdere, der er mere kompetente?

Jeg skrev, at det er det yderste af halen, der er følelsesløs, den har i hvert fald ikke mere følelse, end at grisen ikke opdager, at andre tygger den til blods. Når jeg er til frisør, kan jeg mærke, at håret klippes, men det gør da ikke ondt, for der er meget lidt følelse i hår. Det er også forkert at give folk indtryk af, at halen er på tykkelse med en finger. Den er ikke tykkere end på en lille rotte, når haleenden kuperes af en to-tre dage gammel gris.

»undersøgelser viser, at grise ændrer adfærd i mindst fem timer efter halekupering«.

Det er da fint, at nogen har forsket i, at grisen har lidt ondt i nogle timer efter. Det er vel helt naturligt. Jeg fik for nylig stivkrampevaccine – jeg havde ondt i to dage, men jeg er kommet over det igen. Hende, der stak mig, fortalte, at uden vaccine kunne jeg blive alvorligt syg.

»... og at de kuperede haler er mere følsomme (ømme) end intakte haler, helt indtil grisene når slagtestørrelse«.

Hurra, forskere – det er jo lige nøjagtig derfor, vi kuperer det yderste af halen. Så kan grisen mærke, hvis de andre tygger i dens hale. Det gør ondt, og grisen flytter sig og undgår derved, at halen tygges til blods og dermed risikoen for bylder.

»Ligesom andre dyr bruger grisen sandsynligvis halen til kommunikation«.

Lad være at skrive det, når I ikke ved det. Piger med langt hår er sandsynligvis sødere end dem med kort hår. Der er op til fire gange så mange haleskader på slagteriet hos de ’langhalede’. Underligt, at når grisene får alle de forhold, som forskere, politikere og dyreværnfolk foreslår, ja så burde der jo være 0 halebid.

»Under alle omstændigheder er opmærksomhed fra dem, der passer grisene, en vigtig faktor for at undgå halebid. Det er afgørende, at der er kompetent og dedikeret personale til stede, som kan opdage problemer og rette op på dem i tide«.

Tak for kaffe . Så når grisene bider haler, skal landmanden finde nye medarbejdere, der er mere kompetente? Det lægger da et stort pres på dem, der arbejder med de langhalede.

Ydermere er der flere grise med parasitter i leveren, mere ledbetændelse, flere hudsår og flere knoglebrud hos grise, der går under ’frie forhold’, så der er nok at se til. Måske nogle af jer forskere skulle tage job der og vise, hvordan man gør i virkeligheden?

Få det nu til at fungere hos alle de langhalede først, inden I kræver, at de, som kuperer for grisens eget bedste, skal udsættes for det samme. Med 18 millioner slagtninger i Danmark og med 2 procent flere skader, hvis alle skal have lange haler, er der altså 360.000 ekstra grise, der skal lide, for at andre kan være politisk korrekte.