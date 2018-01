Forskere i husdyr: Grisene mærker halekupering, og det er forkert, når landmænd siger, at det er til grisens eget bedste

Halm og grovfoder kan opfylde grisenes behov for undersøgende adfærd og derved reducere forekomsten af halebid hos grise med hele haler, men det er sjældent tilstrækkeligt som eneste forebyggende tiltag.

Halebid er altså et kompliceret problem, der er meget vanskeligt helt at undgå i en kommerciel produktion af grise. Overordnet set handler det om, at grise i dag produceres under forhold, som ikke lever op til dyrenes basale behov, og som de ikke er tilpasset til. Halekupering er en måde at tilpasse dyrene til systemet på.

Om man ønsker dette eller ønsker at tilpasse systemet til dyrene, er et oplagt spørgsmål. Under alle omstændigheder er opmærksomhed fra dem, der passer grisene, en vigtig faktor for at undgå halebid. Det er afgørende, at der er kompetent og dedikeret personale til stede, som kan opdage problemer og rette op på dem i tide.

Heldigvis er der i dag i udlandet såvel som i Danmark spændende tiltag i gang i en række svineproduktioner, heriblandt dem, som afsætter deres kød via nye dyrevelfærdsmærker, herunder produktion af frilands- og økologiske grise. Her produceres grise med hele haler under kommercielle vilkår.

Det er trøsterigt, at der både i erhvervet og i forskningen arbejdes på at løse problemerne, så vi ikke fortsat låser os fast i et enten-eller.