Helge Sander og Lars Seier Christensen: Formel 1-bilerne kan godt køre i en grøn by som København

Formel 1-organisationen deler fuldt ud Københavns ambition om, at arrangementet skal fremstå i overensstemmelse med byens miljøvenlige image.

De nye ejere af formel 1, det amerikanske selskab Liberty Media, er i fuld gang med en modernisering af F1s eget image, der stemmer overens med de faktiske forhold – nemlig at et af F1-teknologiens vigtigste bidrag til helt almindelige gadebiler er en langt mere effektiv brændstoføkonomi og dermed væsentligt mindre CO 2 -udslip.

Byen tager lederskab for at fremme sportens løbende omstilling til en mere grøn og miljømæssigt ansvarlig sport

Formel 1 ser en væsentlig fordel i, at positioneringen omkring Københavns F1 Grand Prix bliver, at byen tager lederskab for at fremme sportens løbende omstilling til en mere grøn og miljømæssigt ansvarlig sport. F1-selskabet tilbyder således også en række uddannelsesmæssige initiativer til danske skoler, der underbygger Sustainable Cities og Stem-uddannelserne (science, technology, engineering & mathematics).

Endvidere sættes der fokus på, at København fremstår som en global leder på områder som velfungerende offentlig service og i afholdelse af sikre, velorganiserede arrangementer, der kan trække konferencer og andre events til byen.

Københavns stærke brand som cykelby kunne understreges af et cykelløb med de store cykelstjerner, som danskerne holder af. Endvidere taler vi om, at københavnerne på den 4,6 km lange rute selv bliver bredt involveret med F1-sæsonens største motionscykelløb – og der bør også holdes et offentligt svømmearrangement i havnen og kanalerne, som vi allerede kender det.

Der er endvidere afsat plads til storskærme, der viser relevante budskaber, firmaer og designikoner, der understøtter Københavns profil. På denne måde vil løbet ikke blot være i overensstemmelse med Københavns image, men København vil under den massive globale mediedækning kunne stikke ud fra de øvrige løb og således tiltrække særlig opmærksomhed om byens miljøvenlige profil.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med F1 har vi den internationalt største mediedækning rettet mod Danmark og København

Både arrangørerne, F1-selskabet og byens egne repræsentanter vil arbejde tæt sammen om, at dette arrangement ikke bliver en udfordring, men en fantastisk mulighed for at understrege Københavns image på en måde, der vil vække opsigt på globalt plan.

Det er således vort håb, at alle ser de enorme positive muligheder for Københavns profil og image i en velorkestreret F1-weekend.