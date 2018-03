Fhv. vicestadsbibliotekar: Drop Nationalmuseet i Indre By og byg et nyt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

DR2’s udsendelse om ’Ranes Museum’ demonstrerede tydeligt, at Nationalmuseet er nødlidende – og en årlig beskæring af bevillingerne på 2 procent skaffer næppe flere besøgende til museet.

Museumsdirektør Rane Willerslev demonstrerede meget charmerende problemstillingen med, at han har svært ved at orientere sig i museets uoverskuelige lokaler og organisation. Han er bange for spøgelser – dem må der være mange af på Frederiksholms Kanal.

Medarbejdernes kampgejst er forsvundet, og tristesse er indtrådt i stedet. Samtidig er besøgstallet i frit fald. Museets rammeaftale og planer viser ikke idérigdom og synes sandet til i et ministerielt ’new public management-lingo’, der ikke flytter museet formidlingsmæssigt.

Måske vil en bestyrelse være en større drivkraft for udviklingen end det kulturministerielle departement, hvis mission først og fremmest er hård budgetstyring. Hvordan så skabe gejst hos publikum?

Museet er håbløst lokalemæssigt indrettet, sådan som tilbygningen fra 1930erne er bygget sammen med Prinsens Palæ med flere indre gårde, afgrænset til alle sider af gader, der ikke giver mulighed for en udvidelse. For ikke at tale om de manglende parkeringspladser.

Medarbejdernes kampgejst er forsvundet, og tristesse er indtrådt i stedet. Samtidig er besøgstallet i frit fald

Hvorfor i al verden er der ingen visionære politikere, der gør kulturarven en tjeneste og får pustet nyt liv i de prægtige samlinger med et nybygget Nationalmuseum? Hvorfor er der ingen fremsynede politikere, der reserverer et stort areal i Nordhavnsområdet eller på Amager til et nyt flot museum, hvor der også er parkeringspladser nok?

Folk vil valfarte til museet og komme fra ind- og udland. Folk vil elske at få formidlet historien og forskningen på en ny måde. Det er ingen naturlov, at museet skal have samme beliggenhed som i de foregående 200 år.

Se til Moesgård Museum, hvor adgangsforholdene er optimale, og parkeringspladserne rigelige og gratis, og hvor besøgstallet fra ind- og udland er steget lodret pga. en moderne formidlingsform. Og nej, Nationalmuseet skal ikke flyttes bort fra København – dér hører det til – ikke i Odense eller et andet sted i provinsen.

Giv dog Rane Willerslev en unik mulighed for at skaffe danskerne et nybygget Nationalmuseum, giv ham en engageret bestyrelse. Han har tydeligvis gejsten til at løsne op for en stivnet organisation.