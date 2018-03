Debat: Sparede lønomkostninger grundet lockout skal betales tilbage til skatteyderne – plus en strafafgift

På papiret er det et helt almindeligt, lokalt opgør om, hvem der skal være folketingskandidat for Socialdemokratiet i Roskilde. Men en lang række socialdemokrater mener, at det handler om meget mere. Om den udlændingepolitik, som kandidaten fra Roskilde gennem længere tid har været blandt de fremmeste kritikere af.

Eksministre har meldt sig efter tur for at støtte kandidaten, mens toneangivende sympatisører for toppen af poppen i den nuværende ledelse er af en anden opfattelse. Et klassisk magtopgør per stedfortræder ser ud til at være i gang.

I centrum står tidligere minister Mette Gjerskov (S), der har været medlem af Folketinget siden 2005 og kandidat for Roskildekredsen siden 2002. Indtil i mandags stod hun til også at være kandidat ved næste valg.

Men under et ophold i New York fandt hun ud af, at der her, kort før kandidaten formelt skal vælges, er kommet en udfordrer. Mandag aften bekendtgjorde debattøren Niels Jespersen nemlig pludselig på Facebook, at han nu vil forsøge at blive kandidat for Roskilde.