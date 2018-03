Studerende: Alle pengene går til kræft, men hvad med de andre patienter?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvert år går TV 2 og Kræftens Bekæmpelse sammen for at indsamle penge i kampen mod kræft. En hel uge bliver dedikeret til at vise programmer, der sætter fokus på kræft. Ugen sluttes af med et stort indsamlingsshow med underholdning og kendte mennesker, som tager imod opkald fra Danmarks befolkning.

Man kan næsten sige, at kampen mod kræft bliver et folkeeje.

Men tænk hvis vi danskere lagde lige så meget energi i andre områder i vores sundhedsvæsen. Dedikerede en uge til hjerte-kar-sygdomme, gik med raslebøtter for det manglende personale eller fik statsministeren og andre kendte mennesker til at tage imod donationer på en indsamlingsaften for de psykisk sårbare.

Tænk hvis vi gjorde sundhedssystemet til vores folkeeje.

Kræftens Bekæmpelse indsamler tårnhøje beløb, mens psykisk syge patienter bliver udskrevet alt for tidligt, fordi man hverken har plads eller råd til at have dem indlagt. Psykiatrien har i flere år råbt op omkring de urimelig forhold.

Der er hverken hænder eller sengepladser nok til de mange psykisk syge. Og på sygehuset styrter sygeplejersker frem og tilbage for at behandle de mange patienter, som af pladsmangel risikerer at blive placeret på gangen. Det har jeg, som rengøringsassistent på Aalborg Universitetshospital, oplevet flere gange.

På Holbæk Sygehus har sygeplejerskerne desuden en reel frygt for, at patienterne dør. For der ikke er personale nok til at hjælpe dem. Pengene til kræft betyder, at der er flere midler til forskning, patientpleje og håndtering af pårørende. Og kræft er da også den sygdomsgruppe, som flest danskere dør af.

I den seneste rapport omkring dødsfald er ca. 31 procent af alle dødsfald i Danmark forårsaget af kræft, mens ca. 24 procent er forårsaget af hjerte-kar-sygdom. Men til sammenligning indsamler Kræftens Bekæmpelse 756 millioner kroner i løbet af det år, mens Hjerteforeningen indsamler 158 millioner kroner.

Jeg synes også, at kampen mod kræft er en vigtig sag, det er bare vigtigt, at vi ikke glemmer de andre

Imens flere områder i sundhedsvæsenet bløder, sætter regeringen 1,5 milliarder kroner af til at give kræftområdet et løft, og Kræftens Bekæmpelse formår at indsamle flere hundrede millioner kroner hvert år.

Populismen gennemsyrer både indsamlinger og det politiske system. For kræft er en sygdom, som vi alle sammen kan forholde os til, og som vi alle sammen kommer i berøring med på den ene eller anden måde.

Og misforstå mig ikke. Jeg synes også, at kampen mod kræft er en vigtig sag, det er bare vigtigt, at vi ikke glemmer de andre.