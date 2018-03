Chefredaktør for Ekko: Politiken dækker over egne fejl med usande påstande

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politiken har i en større artikelserie afdækket overgreb i 70’ernes ungdomsfilm. Historierne er overvældende, men det er en svaghed i serien, at Politiken og samarbejdspartneren TV 2 ikke har kunnet få den ene af de to anklagede instruktører i tale.

Politiken undlader behændigt at fortælle årsagen, selv om avisen ned til mindste detalje involverer læserne i sin arbejdsproces.

I januar 2017 kontakter avisens journalist Frauke Giebner instruktøren Lasse Nielsen, fordi hun, som der står i mailen, vil lave en dokumentarserie om 70’ ernes ungdomskultur . Hun skriver intet om, at hun i virkeligheden er i gang med at undersøge alvorlige pædofilianklager mod Lasse Nielsen og i øvrigt har arbejdet på den sag igennem et års tid.

Det er et klart brud på både Politiken og TV 2’s journalistiske etik, der tilsiger, at medvirkende har krav på at få klar besked om, hvad hensigten er. Men i kampagnejournalistikkens hellige navn kan man åbenbart ikke tage hensyn til den slags bagateller.

Selv efter en samtale med Lasse Nielsen, hvor Giebner har nævnt Anders Lund Madsens gamle overgrebsanklager, gør hun alt for at skjule sit egentlige ærinde. Skal vi ikke bare lade den ligge her?, skriver hun om Madsens anklage i håbet om at få et interview og mere materiale til det, der skal afsløre instruktørens overgreb.

Politiken og TV 2 forsøger at lokke Lasse Nielsen i en fælde

Politiken og TV 2 forsøger med andre ord at lokke Lasse Nielsen i en fælde. Det mislykkes, men i stedet for at erkende, at avisen ligger, som den selv har redt, kaster man et dårligt lys over det medie, som rent faktisk har fået Lasse Nielsen til at ytre sig om, hvad der er foregået. Det er ytringer, som både Politiken og TV 2 har kunnet bruge, idet Filmmagasinet Ekko, der allerede belyser overgrebene i starten af februar 2018, er den eneste kilde, som de to medier har til Lasse Nielsens syn på sagen.

Instruktøren får mulighed for at udtale sig stort set uden kritiske spørgsmål fra journalisterne, skriver Politiken (16.3.) om Ekko, og Politikens samarbejdspartner Thomas Heurlin, producenten bag TV 2-dokumentaren ’De misbrugte filmbørn’, påstår sågar samme dag i Radio24syv, at Lasse Nielsen har ringet til sine gamle venner på Ekko og bestilt et mikrofonholderinterview.

Intet kunne være mere forkert.

I januar 2018 kontakter Ekko Lasse Nielsen, og i modsætning til Politiken spiller vi med åbne kort. Vi fortæller, at vi arbejder på artikler om sexovergreb, og efter en korrespondance lykkes det os med besvær at overtale Lasse Nielsen til at stille op til et Skype-interview. I de følgende uger udvikler det sig til sammenlagt omkring femten timers samtaler, hvor vi spørger om alt, og Lasse Nielsen erkender, at han har haft sex med adskillige navngivne unge skuespillere efter filmoptagelserne.

Han fortæller også om Bjørn, der medvirkede i ’La’ os være’, jævnligt kom hos ham og døde nogle og tyve år gammel af en overdosis, efter at instruktøren havde afslået, at han kunne overnatte. Det var noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet. For jeg tænkte: Bare han kunne have overnattet hos mig, siger instruktøren, som ellers intet fortryder i dag.

Den slags indrømmelser ville aldrig være fremkommet, hvis vi ikke havde givet os god tid, lyttet og stillet kritiske spørgsmål

Den slags indrømmelser ville aldrig være fremkommet, hvis vi ikke havde givet os god tid, lyttet og stillet kritiske spørgsmål. I interviewet er de fleste af disse spørgsmål redigeret ud – en teknik, der burde være Politiken bekendt – men det betyder så sandelig ikke, at de ikke er blevet stillet. Og svarene er da åbenbart så interessante, at både Politiken og TV 2 citerer interviewet.