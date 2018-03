Overlæge: Det er ikke forsvarligt at lockoute akutlæger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Som overlæge ansat på en stor akutmodtagelse oplever man jævnligt mange dramatiske situationer. Men sjældent er det oplevet så voldsomt selvmodsigende og ironisk, som da det gik op for mig, at mine kolleger og jeg er omfattet af det lockoutvarsel, som arbejdsgiverne har udsendt med virkning fra 10. april 2018.

Jeg havde ellers gået og sagt til yngre kolleger, familiemedlemmer, og hvem der ellers gad høre på mig, at vi på Akutmodtagelsen umuligt kunne være en del af lockouten, da arbejdsgiverne jo specifikt har sagt, at lockouten ikke kommer til at gå ud over akutte patienter.

Det samme har mine kolleger på blandt andet kræftafdelingerne og børneafdelingerne sikkert sagt om deres områder, da der jo også er blevet udtalt fra arbejdsgiverside, at kræftpatienter og børn heller ikke ville blive berørt af lockouten.

Når der nu er blevet sagt dette, synes jeg, det forekommer surrealistisk at lockoute blandt andet overlægerne på Akut- og Traumecenteret i Aalborg. En afdeling, som udelukkende tager sig af akutte patienter. Altså ikke sådan, at 75 årprocent af vores funktion – eller 90 procent – drejer sig om akutte patienter. Nej, 100 procent af vores funktion går ud på at håndtere akutte patienter.

Samtidig er sygeplejepersonalet på afdelingen også lockoutvarslet. Et personale, som i forvejen bliver bedt om at dække ekstrafunktioner i form af overarbejde på grund af kronisk underbemanding og overbelastning af afdelingen.

Så hvis lockouten bliver en realitet, skal befolkningen huske at rette skytset det rigtige sted hen, når man kommer til at ligge på en overfyldt gang i Akutmodtagelsen uden at være blevet tilset

Så hvis lockouten bliver en realitet, skal befolkningen huske at rette skytset det rigtige sted hen, når man kommer til at ligge på en overfyldt gang i Akutmodtagelsen uden at være blevet tilset af sygeplejerske eller læge. Når man ikke bliver tilbudt mad og drikke. Når man ikke kan hjælpes på toilettet. Når man ikke bliver tilbudt smertestillende.

Vi ved nemlig ikke, hvordan et eventuelt nødberedskab kommer til at se ud. Et nødberedskab, som vi overlæger i parentes bemærket ikke er juridisk forpligtet til at stille op til, men som vi anstændigvis vil medvirke til i det omfang, det er rimeligt og muligt. En anstændighed, som jeg synes vores modpart i den her situation, fuldstændig har kastet af sig.

Jeg ved godt, at argumentet fra modpartens side vil være, at jeg bidrager til at skræmme patienterne unødigt. Men hvilken interesse skulle jeg have i det? Jeg synes, befolkningen har krav på at vide, hvad man risikerer, hvis man er så uheldig at få brug for Akutafdelingens hjælp i Aalborg efter 10. april, medmindre der findes en løsning på konflikten inden.