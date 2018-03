Zenia Stampe til Rasmus Jarlov i brevveksling: »Du og regeringen fører et uklædeligt dobbeltspil«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

1. Kære Zenia

Går vi ikke alle ind for den meget berømmede ’danske model’, hvor fagforeningerne forhandler med arbejdsgiverne om, hvor meget de skal have i løn? Det er min opfattelse. Det fungerer jo glimrende på det private arbejdsmarked.

Men modellen er mudret på det offentlige arbejdsmarked, fordi arbejdsgiverne her i sidste ende er ... politikere. Det er jo regeringen, der bestemmer over staten, og det er de folkevalgte borgmestre, som bestemmer over kommunerne. Så det er altså politikere, der sidder for bordenden som arbejdsgivere.

Vi har alligevel altid forsøgt at holde en armslængde til forhandlingerne. Vi udvælger nogle politikere som forhandlere på statens og kommunernes vegne. Denne gang er det Michael Ziegler (K) fra Kommunernes Landsforening og Sophie Løhde (V) som regeringens repræsentant. Og så holder vi andre os ellers tilbage med at kommentere forhandlingerne alt for meget.

Folketinget må holde op med at agere gummistempel for den til enhver tid siddende regering. Zenia Stampe

Man kan vel kalde det den tilstræbte danske model, hvor vi kommer så tæt på forhandlingssituationen på det private arbejdsmarked som muligt.

Det vigtige er at bevare balancen mellem lønmodtagerkrav og arbejdsgiverkrav. Derved lander lønnen forhåbentlig det rigtige sted.

I ugens løb meldte I radikale ud, at I fortrød regeringsindgrebet i 2013 over for lærerne. Jeg kan sådan set godt forstå det, for det brød jo med forhandlingsprincippet. Men pas på ikke at gå ind i detaljer om, hvordan I synes en overenskomst skal se ud. Ellers underløber I forhandlingerne.

Lad os lade parterne kæmpe deres kamp og nøjes med at bakke op om processen i stedet for at melde ud, hvordan vi synes, overenskomsten skal se ud.

Med venlig hilsen

Rasmus

2. Kære Rasmus

Ligesom dig går jeg ind for den danske model. Naturligvis. Men det nytter ikke at lade som om, at den danske model på det offentlige arbejdsmarked fungerer, ligesom den gør på det private arbejdsmarked. For der er den væsentlige forskel, at politikerne både er arbejdsgivere og lovgivere. Hvis vi ikke får, hvad vi vil have, med arbejdsgiverkasketten på, så kan vi bare skifte hovedbeklædning. Med lovgiverkasketten på hovedet kan vi derefter gennemtvinge vores vilje med et lovindgreb.

Det var præcis det, der skete i forbindelse med min egen regerings indgreb over for lærerne i 2013. Regeringen og KL ønskede at afskaffe lærernes arbejdstidsregler, fordi det kunne finansiere skolereformens krav om flere undervisningstimer. Det ville lærerne forståeligt nok ikke være med til. Men så gennemtvang regeringen og Folketinget bare kravet ved lov.

Det indgreb var en historisk fejltagelse. Det skabte en alvorlig tillidskrise. Og det har gjort det endnu sværere at rekruttere uddannede lærere til folkeskolen. Men det var også en fejltagelse, fordi det plantede en bombe under tilliden til den danske model. Det er den mistillid, der spøger i overenskomstforhandlingerne lige nu.

For er regeringen og KL ved at gentage overgrebet fra 2013, denne gang inden for hele det offentlige område? Er målet i virkeligheden at opnå besparelser i det offentlige ved at afskaffe medarbejderrettigheder som for eksempel frokostpausen og de såkaldte kutymefridage? Og vil regeringen og KL gennemtvinge kravene ved lov, hvis medarbejderne ikke makker ret?

Det vil i så fald være et groft misbrug af regeringens strukturelle fordel. Og det er der i virkeligheden kun ét modtræk til: Folketinget må holde op med at agere gummistempel for den til enhver tid siddende regering.

Selvfølgelig skal vi ikke blande os i detaljerne, så længe parterne forhandler. Men der skal heller ikke være nogen tvivl om, at hvis sagen ender på vores bord, så må vi se balanceret på begge parters krav og argumenter – ikke kun regeringens. Det er ikke et brud med den danske model. Tværtimod. Det er et forsøg på at fastholde den på trods af dens indbyggede skævhed.

Med venlig hilsen

Zenia

3. Kære Zenia

Jeg er enig i, at det var en ærgerlig udgang på lærerkonflikten i 2013, at det endte med et lovindgreb. Du har ret i, at det har skabt mistillid til forhandlingssystemet. Fagforeningerne har nu den opfattelse, at regeringen ikke vil give sig, men i sidste ende blot har tænkt sig at lave et lovindgreb.

Men så nemt er det nu ikke for regeringen. Selv om regeringen har muligheden for at lave et lovindgreb, er det bestemt ikke noget, man bare gør.

For det første har regeringen jo ikke et flertal bag sig i Folketinget. Der kan kun laves et lovindgreb, hvis det betragtes som rimeligt af Folketingets flertal, og det vil næppe være tilfældet, hvis regeringen bruger et lovindgreb i stedet for reelle forhandlinger. Et lovindgreb er altså ikke noget, man bare trækker i en automat i Folketinget.