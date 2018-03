Tv-selskaberne svigter publikum med dårlig planlægning i Superligaens kampprogram

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Om lidt bliver det alvor i Superligaen. Kampe med meget på spil, hvor man møder sin direkte modstander i tabellen. Vi står med andre ord over for seks-points kampe ad libitum. Man må forvente både stor jubel og tårer i øjenkrogene rundt på de danske fodboldstadioner.

Dog rejser det nye kampprogram et interessant spørgsmål: Hvor store tilskuerscener vi kommer vi til at se?

Og hvor mange tilskuere dukker op nu, hvor det hele skal afgøres?

Det er ikke godt nok, at over halvdelen af kampene ligger på tidspunkter, der ikke er optimale for den almindelige fodboldfan

Kampprogrammet blev med stor spænding frigivet i sidste uge. Som inkarneret Superliga-fan må jeg sige, at det vækker en hel del undren, hvordan det er endt, som det er. Specielt efter at formand for divisionsforeningen Claus Thomsen var ude at sige, at tv-selskaberne har strakt sig langt, og meget længere, end de burde gøre i forhold til årets kampplanlægning.

Mit hold, der er i top-6 kan i de næste 10 kampe se frem til blot 3 kampe på, hvad jeg vil kalde for tilskuervenlige tidspunkter – altså kampe, der spilles lørdage eller søndage.

De syv resterende kampe skal spilles fredag, mandag, tirsdag eller torsdag. Og ja, så er der en enkelt mandagskamp på en helligdag som er fint placeret, men det er ikke godt nok, at over halvdelen af kampene ligger på tidspunkter, der ikke er optimale for den almindelige fodboldfan.

Tv-selskaberne har sikkert deres grunde til de forskudte sendetidspunkter, men det virker, som om deres ønsker står fuldstændig uimodsagt hen.

Jeg savner interesse for fodboldfans, der faktisk støtter deres klub ved at komme på stadion. Jeg sidder ikke i spidsen for en fanklub og skal derfor ikke kunne sige, om divisionsforeningen har forsøgt sig der.

Men et ganske enkelt forslag herfra vil være, at divisionsforeningen laver en bred brugerundersøgelse af, hvilke kamptidspunkter der trækker tilskuere på stadion. Resultatet skal de offentliggøre og bruge som hovedargument, næste gang der skal laves et program for kamptidspunkterne i Superligaen.