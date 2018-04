Lagerarbejder på nathold: Forbud mod sexrobotter vil marginalisere ensomme mænd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Professor Kathleen Richardson mener 1.4. i denne avis, at sexrobotter er skabt af forskruede mænd til nogle endnu mere forskruede mænd, der gennemsyres af pornografisk logik og skønhedsidealer om kvindekroppen. Dette er sandsynligvis korrekt, men hun underkender desværre den mandlige bevidsthed i kampen mod pornoficeringen af samfundet.

I lighed med de andre feministisk-utopiske kampe mod porno, prostitution – og morgendagens sexdukker – opstår der et uventet problem undervejs. Grunden til, at der i første omgang findes disse remedier, er, at der er et marked for mandlig omsorg og tilfredsstillelse, mens der ikke altid er umiddelbar tilgængelighed af menneskeligt nærvær for disse til at opfylde deres lyster.

Vejen til bortskaffelse af seksuelle nydelsesplatforme går gennem et løft af denne gruppe til et højere niveau i opdragelse og sociale evner til at formå at indgå i ligeværdige empatiske forhold hinanden imellem, ikke ved stereotypisering.

Tag nu mig selv. Jeg bor i lejlighed, er dybt forgældet, arbejder om natten og får sjældent mere end 5 timers søvn dagligt pga. naboernes konstante påvirkning af min soverytme.

Det gør mig kronisk uoplagt, irritabel, og min fritid bruger jeg fortrinsvis på sofaen eller passive aktiviteter såsom tv og film. På intet tidspunkt føler jeg overskud til at ringe til en ven eller til at blive opvartet af nogen, som jeg ikke er i stand til at yde gengæld. (Det har som antydet krævet en obligatorisk ferie for mig for overhovedet at overskue at forfatte denne tekst).

Med andre ord er jeg single, men utilgængelig på datingmarkedet. Og jeg befinder mig helt klart i kundegruppen for sexrobotter, men jeg anskaffer mig ikke en, da jeg ville føle det som en personlig falliterklæring at begrave ønsket om at finde en permanent samlever og grundlæggende forbedre min håbløse livssituation. Jeg har dog valgt at bo sammen med to andre af økonomiske og sundhedsmæssige grunde, da jeg nok ville føle mig ensom uden uomgængeligt socialt samvær.

Omvendt findes der mænd, som ikke socialiseres med de samme værktøjer til at omgås andre, som kvinder bliver det i vores patriarkalske samfund. Mænd, som i lighed med kvinder har lært at tie stille og vende vreden indad, men til forskel fra kvinder ikke har et sprog for følelser og empati.

Mænd, som måske er blevet misbrugt som børn, men som ikke evner at sætte ord på oplevelserne og italesætte sig selv som de retmæssige ofre, de er. Omsorgssvigtede mænd, der er vokset op med alkoholiserede og/eller voldelige forældre, der ikke var der for dem, når de havde brug for det, og som dagligt overskred deres grænser.

Alt sammen ting, der hæmmer deres fremtidige følelsesfulde omgang med andre mennesker, som gør dem eksempelvis socialt angste og indadvendte og for nogles vedkommende fører til stofmisbrug. Jeg har ikke tal på, hvor mange mænd jeg kender, som er delvist hjemmegående, fordi vi er tidligere mobbeofre eller traumatiserede unge, der ikke formår at række ud, og som verden kulturelt altid har fortiet.

Jeg tror ikke på forbud, der blot vil forstærke marginaliseringen af den mandlige underklasse, som jeg desværre selv tilhører

Vi har ikke noget netværk eller feministiske basisgrupper at søge støtte i. Vi klarer os selv, som vi nu kan.

Jeg kunne forestille mig, at målgruppen for sexdukker befinder sig her.

Jeg tror ikke på forbud, der blot vil forstærke marginaliseringen af den mandlige underklasse, som jeg desværre selv tilhører, at få påsyet et stigma om, at man grundlæggende er uønsket og forkert i sin tilgang til begær.