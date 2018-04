Dansk Vegetarisk Forening til Mette Fugl: Du behøver ikke at vælge mellem mennesker og dyr

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mette Fugl skriver i en klumme i Politiken (31.3.) om en episode, hvor hun i Bruxelles var på vej ind til et møde, der handlede om krigens grusomheder i Irak. Udenfor blev hun mødt af aktivisters hårrejsende eksempler på dyremishandling, og hun valgte en anelse affærdigende at sige til dem, at hun prioriterede menneskeliv højest. Det resulterede ifølge Mette Fugl i en meget grov og personlig kommentar fra aktivisten.

Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt at overfuse et andet menneske verbalt på den måde. Plantebaseret levevis bør udbredes konstruktivt med saglig oplysning og positiv inspiration.

Meget af verdens menneskelige lidelse – sult, krig, konflikt og klimaforandringer – er tæt forbundet med produktion og forbrug af animalske fødevarer

Når det er sagt, overser Mette Fugl tilsyneladende, at prioriteringen mellem mennesker og dyr er en misforståelse. For meget af verdens menneskelige lidelse – sult, krig, konflikt og klimaforandringer – er tæt forbundet med produktion og forbrug af animalske fødevarer.

800 millioner mennesker sulter. Hvad har denne menneskelige lidelse at gøre med animalske fødevarer? Svar: Over halvdelen af alle verdens afgrøder anvendes ifølge Unep, FN’s Miljøprogram, som foder til dyr.

Adskillige krige og konflikter er tæt forbundet med knappe ressourcer. Det gælder lige fra landbrugsjord i Afrika til vand i Mellemøsten. Hvad har denne menneskelige lidelse at gøre med animalske fødevarer? Svar: Foruden at verdens landbrugsjord primært anvendes til dyrefoder, går 46 procent af verdens forbrug af ferskvand ifølge FN til produktion af animalske produkter.

Klimaforandringer forventes at sende millioner af mennesker på flugt i fremtiden og skabe nye konflikter. Hvad har denne menneskelige lidelse at gøre med animalske fødevarer? Svar: Landbrugsdyr står ifølge FAO, FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, for 14,5 procent af de menneskeskabte drivhusgasser. Endvidere er der ifølge NEAA et gigantisk potentiale for CO 2 -opsugende genskovning, hvis kosten omlægges til plantebaseret.

Ifølge FAO er landbrugsdyr globalt set en af de to til tre vigtigste kilder til de alvorligste miljøproblemer på alle niveauer fra lokalt til globalt. Ifølge Unep er der behov for en markant global kostforandring væk fra animalske produkter.

Vil man forbedre menneskers livsvilkår rundt om i verden, kommer man således ikke uden om grundlæggende kostforandringer også i Danmark. At tro andet er en illusion. Flere beregninger viser, at det gennemsnitlige kødforbrug per verdensborger skal ned på cirka en fjerdedel af det nuværende; i Danmark svarer dette til en syvendedel for at være bæredygtigt.

Skal alle så leve helt vegetarisk? Hvad det angår, tror vi i Dansk Vegetarisk Forening på oplysning og inspiration. Vi tror, at flere mennesker over tid vil foretrække planteføde, i erkendelse af at dyr både kan føle smerte og har en bevidsthed.

Nogle steder i verden, ofte blandt verdens fattigste, er husdyr afgørende for overlevelse. Det figenblad har Mette Fugl og vi andre i den globale middelklasse ikke. Vi har et valg et valg, hvor vi kan gavne mennesker og dyr på én gang.