Torturbødler har også ret til en fair rettergang, men ikke nødvendigvis til at blive ynket

I et nyligt interview med Associated Press fremsætter to medlemmer af den såkaldte ’Beatles-gruppe’ fra IS, Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh, en patosladet anke over at være blevet frataget deres britiske statsborgerskab og det tab af retssikkerhed, de dermed lider. Som sagerne står, kan Kotey og Elsheikh ifølge dem selv ikke forvente en fair rettergang og er i fare for at blive udsat for tortur eller ligefrem at »forsvinde«. »Hvis vi bare forsvinder en dag, hvor kan min mor gå hen og spørge efter mig?«, spørger den ene af de to, som tilbageholdes af SDF i Syrien!

Netop hvad tortur og forsvinding angår, ved de to formentlig, hvad de taler om. For ’Beatles-gruppen’ udgøres af 4 briter, som optræder som bødler i 27 IS-henrettelsesvideoer, hvor bortførte gidsler får skåret halsen over.

Gruppens 4 medlemmer mistænkes endvidere for ’usædvanligt ondskabsfuld tortur’ af mange flere fanger. Kotey og Elsheikh betegner selv i interviewet henrettelserne som »beklagelige«.

En pårørende til et af ofrene – Diane Foley, mor til en myrdet amerikansk journalist – siger, at hun tvivler på oprigtigheden af denne beklagelse, men at hun ikke er interesseret i, hvad de to mener, men i, at de stilles for en domstol og idømmes fængsel på livstid.

Formentlig vil mange finde de to tilfangetagne IS-medlemmers anke angående deres penible situation besynderlig, om ikke ligefrem frastødende. De selvsamme moralske hensyn, de appellerer til, når det gælder dem selv, burde have fået dem til at afstå fra at torturere og senere slagte gidsler for rullende kamera. De er ikke i en position, hvor de kan invitere andre til at forarges over deres manglende retssikkerhed.

Men hvorfor kan de egentlig ikke det?

En forklaring kunne være, at de med deres forbryderiske handlinger har fraskrevet sig retten til en fair rettergang.

Alle har krav på fair rettergang, medmindre de begår visse særligt modbydelige handlinger.

Besynderligheden består derfor i, at de appellerer til indgreb for at sikre deres retsstilling, når de faktisk ikke har et sådant krav.

Denne forklaring er simpel. Men mange vil antagelig i lighed med Diane Foley forkaste den. For mange ville sige, at uanset hvor forbryderiske og nedrige en forbryders handlinger er, har vedkommende krav på en fair rettergang.

Opgøret med førende nazister i Nürnberg efter Anden Verdenskrig var et forsøg på at sikre en fair rettergang, og mange ville sige, at det var en god ting, disse nazisters monumentale forbrydelser til trods. Bedre end hvis de blot var blevet tortureret for derefter at forsvinde.

Forklaringen kan imidlertid forfines. For man kunne hævde, at selv om Kotay og Elsheikh bør have en fair rettergang, er det ikke, fordi de har nogen moralsk ret til en sådan – den ret mistede de gennem deres hårrejsende handlinger – men af andre grunde.