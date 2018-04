Reaktion på »feel-good journalistik« om adoption: Danmark byder jo kun adoptivbørn velkomne, fordi de forlader deres familie

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden bragte Politiken et stort interview med adoptant Pelle Hvenegaard.

Artiklen føjer sig til en lang tradition for feel-good journalistik om adoptanter, som mange medier har bragt siden 1960’erne.

I interviewet fremfører Hvenegaard, at »der i en perfekt verden ikke er børnehjemsbørn og gadebørn og folk, der slog eller voldtog deres børn. Men så længe der er børn, der ingen forældre har, synes jeg, de fortjener nye forældre. Jeg er på nippet til at sige, at det er et halvnationalistisk argument at mene, at de børn skal blive i det land, hvor de er født«.

Transnational adoption skaber en forståelse af den danske velfærdsstat som tolerant og antiracistisk netop i en tid, hvor racismen vokser

Den sidste sætning er en voldsom fordrejning af de argumenter, som adoptionskritikere har fremført.

Jeg og mange andre har netop argumenteret for, at afvikling af det transnationale adoptionssystem, som vi kender det i dag, må kædes sammen med krav om økonomisk omfordeling, migrationspolitisk forandring og omstyrtning af det familieideal, som netop gør det svært at være barnløs. Sidstnævnte er noget, som Hvenegaard selv beskriver, og som jeg er enig i, udgør et stort problem.

Spørgsmålet er, hvorfor det skal løses gennem transnational adoption? Transnational adoption er betinget af, at forældre eller andre omsorgspersoner afgiver eller bliver frataget børn. Det transnationale adoptionssystem er netop ikke et tilbud om, at børn kan migrere sammen med deres familier.

Betingelsen for, at vi som adopterede er blevet en del af den danske velfærdsstat, er lige præcis fratagelsen af denne mulighed. Som adopterede er vi velkomne, fordi vi bliver migreret alene, uden vores oprindelige familier, og fordi transnational adoption skaber en forståelse af den danske velfærdsstat som tolerant og antiracistisk netop i en tid, hvor racismen vokser.

Hvorfor bliver dette ikke anset som nationalistisk eller som en form for statsracisme?

Påstanden om, at adoptionskritik drives af en idé om, at børn skal blive i de lande, hvor de er født, er med andre ord forkert og på grænsen til manipulerende, men får ikke desto mindre lov til at stå uimodsagt i interviewet.

Hvenegaard indforstår sig med en fortælling om adoption som en intervention, der løfter børn ud af død og elendighed.

Denne fortælling er voldelig på flere niveauer, men især fordi den bestyrker os i forestillingen om transnational adoption som eneste og bedste livsbetingelse. Den får os ikke til at diskutere alternativer til adoption, den åbner ikke op for andre investeringer eller nye måder at tænke liv på.

Tværtimod leder den al vores opmærksomhed, identifikation og tankekraft hen mod den hvide kernefamilie.

Det er den forståelseshorisont, adoptionskritikken har udfordret.