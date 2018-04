Eurovision vil vise os, hvor galt det står til med antisemitismen i Europa

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For første gang i mange år står Israel til at vinde dette års pop-brag, det Internationale Melodi Grand Prix, i Lissabon, Portugal den 12. maj.

Lige nu er oddsne i den israelske sanger, Netta Barzilais favør, og spørger man bookmakere i hele Europa, er det hendes sang, 'Toy', der vinder musikkonkurrencen, man enten elsker eller hader.

Sangen er måske det tætteste, Eurovision kommer på en feminiske slagsang, og den passer perfekt ind i samtidens #MeToo-dogme. En israelsk sejr ligner en kendsgerning - som da Emmelie de Forest vandt for Danmark i 2013.

Men er sejren nu også hjemme?

For uanset hvordan vi vender og drejer det, så bliver grand prixet altid en anelse politisk. Og kan jødernes land virkelig løbe med sejren i et Europa, der bliver mere og mere antisemitisk?

Det er ingen hemmelighed, at jøder i de sidste mange år har vendt sig fra kontinentet på en måde, vi ikke har set siden 2. Verdenskrig. I foråret 2017 sagde Barcelonas overrabbiner, Meir Bar-Hen, at »Europa var tabt« for jøderne. Det skete efter terrorangrebet, der dræbte 13 og sårede over 120 personer i Spanien.

Terrorangrebet i det jødiske supermarked i Paris var også rettet mod jøder, det var dele af anslaget mod København også. En meningsmåling lavet af World Zionist Organization viser, at halvdelen af europæiske jøder ikke føler sig sikre på kontinentet, når de åbenlyst bærer jødiske symboler som en davidstjerne eller en kalot.

I forrige måned blev den 85-årige Holocaust-overlever, Mireille Knoll myrdet i sit hjem i Frankrig af en muslimsk nabo. Frankrigs præsident Macron sagde, at hun blev dræbt, fordi hun var jøde.

Tyskland alene kunne registrerede 1453 antisemitiske forbrydelser i 2017.

I forrige uge på en Eurovision-pressetur til Israel talte jeg med flere unge israelere, der frygter, at Europas stigende antisemitisme vil frarøve Israelerne den første Eurovision-sejr siden 1998. At Europa endnu engang vil vende jødernes land ryggen, når de skal afgive stemmer via telefon og sms.

Jeg håber, de tager fejl. Jeg håber, at Europa vil betragte Israel som en ganske legitim nation, der kan skrue en god popsang sammen. Og jeg håber, at vi den 12. maj kan få lov at flage med davidstjerner i hele Europa uden at skulle frygte overfald.

Jeg håber, at alt fra hr. og fru karbonade til hr. og fru Cote d'Azur vil stemme på Nettas sang, så jøderne kan få den sejr, de fortjener. Så de i 2019 kan sige »erev tov Europe« (good evening, Europe) fra Jerusalem.

Det ville være en passende gestus, der måske kunne minde israelerne om, at de stadig har venner i Europa. Det ville være det mindste vi kunne gøre i en tid, hvor antisemitismen endnu engang for alvor har fat i det europæiske kontinent.