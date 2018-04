Pædagog: Kan jeg mon få mere i løn, hvis jeg ’bullshitter’?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kan de ord, nogle fag omtaler sig selv og deres praksis med, gøre, at samfundet ser fagene som mere prestigefyldte og dermed som berettiget til en højere løn end for eksempel pædagoger, sosu-assistenter eller buschauffører? Det tror jeg.

Så her midt i OK18 vil jeg derfor kaste mig ud i en sand storm af bullshitsprog for at få ... ja ændret diskursen og skabt mere goodwill omkring mit arbejde:

Hvis jeg fremover skal og inden for organisationen, forudsættes det, at jeg ikke bliver betragtet som en, der bare ’tager uden at give’

Sombørnehavepædagog i Berlingske Børnehus er mit primære kompetenceområde at identificere og konsolidere organisationens værdibaserede kerneydelser, indsatsområder og narrativer blandt vores 36 unge brugere for at facilitere udvikling i en hverdag præget af kompleksitet og krav om omstillingsparathed. Jeg er med til at udvise en opmærksomhed og parathed til enten at afmontere eller evolvere de eventuelle disruptive ’forstyrrelser’, som i øjeblikket og fremover vil konsolidere organisationens robusthedskapital inden for alle konkurrenceparametre.

Jeg skal til dels italesætte organisationens værdigrundlag indadtil og udadtil være leveranceorienteret og bidrage på storyboardniveau med at benchmarke Københavns Kommunes oplevelseskapital. Min personlige profil udgør en bred palet af lige dele overblik over komplekse sammenhænge og detailorienteret processtyring – dog altid inden for rammerne af en helhedsbetragtning af brugernes udviklingspotentiale og psykiske beskaffenhed og de krav, som er i spil fra andre interessenter.

Jeg oplever mig selv som en kompetent og engageret sparringspartner og som en vigtig faktor i udviklingen af vores organisations gennemgående feedbackkultur, der fordrer en grænsedragning mellem reelt krydspres i forbindelse med et ønske om yderligere strukturimplementering i dagligdagssituationer og en konstruktiv opmærksomhed, der vil fremme inklusionen i forbindelse med næringsindtag og den verbale og nonverbale ageren blandt brugerne.

Jeg er en kommunikativ ildsjæl, der overvejende agerer med en høj grad af omstillingsparathed og empati i en tilstræbt løsningsorienteret tilgang, der både skaber opmærksomhed om kerneydelsen og styrker organisationen udadtil i forhold til udbud og efterspørgsel i en omskiftelig hverdag.

Hvis jeg fremover skal shine og performe inden for organisationen, forudsætter det, at jeg ikke bliver betragtet som en, der bare ’tager uden at give’. At der skabes accept af velfærdssamfundets berettigelse, og at jeg derfor kan opnå en ikke ubetydelig lønfremgang, som jeg ser frem til, at KL og Moderniseringsstyrelsens regnedrenge imødeser snarest.

Jeg vil gå ud fra, at et eventuelt nej skal tolkes som en tvangsanal nidkærhed over for, at visse brancher har patent på brugen af bullshitsprog, og at de derfor er de eneste, der bør belønnes i kroner og øre.