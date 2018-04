Ingeniør: CO2-regnskabet for elbiler går ikke op

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lige nu tales der meget om introduktion af elbiler for at mindske emission af skadelige stoffer samt reducere CO 2 -udledning.

Jeg er enig i målet, men nervøs for, at der i beslutningskæden ikke tages højde for den samlede miljøbelastning. Heri tænkes særligt på den emission af skadelige stoffer og CO 2 , som skal tillægges det, som udledes i produktionen af en almindelig bil.

Produktionen af bilernes batteri udgør en væsentlig miljømæssig belastning, som bør overvejes nøje, inden der blindt udstikkes direktiver for introduktion af elbiler.

Der skal køres 8,2 år i en stor elbil, før CO-regnskabet er udlignet

Ud over den ekstra belastning af miljøet fra produktionen af selve batteriet bør det også medregnes, at ikke alle bilproducenter har taget højde for, hvorledes batteriet skal bortskaffes på en CO 2- neutral og ikke forurenende måde, ej heller er der kælet for bilens detaljer, som sikrer et langt liv med et kendt vedligeholdelsesregime.

Batteriteknologi udvikles hurtigt, og der ofres derfor ikke mange ressourcer på at lave biler, der holder i mange år.

Mine tanker ledes hen på en vens anskaffelse af en batteridreven cykel købt hos en anerkendt dansk leverandør af cykler.

Efter et par år gik cyklen i stykker, og det viste sig at kontrolenheden til motoren var defekt. Til cyklen kunne ikke skaffes reservedele, ej heller ny motor eller batteri, hvorfor cykel med batteri og motor måtte kasseres på grund af en defekt kontrolenhed.

Et svensk studie konkluderede for nyligt, at der skal køres 8,2 år i en stor elbil, før CO 2 -regnskabet er udlignet, og bilen faktisk bidrager positivt.

Det er tvivlsomt, om bilens batteri holder så længe, men det er helt sikkert, at der efter 8,2 år vil findes et batteri med langt højere kapacitet, og med lavere vægt, på grund af den teknologiske udvikling.

Ud over CO 2 -regnskabet kommer den øgede miljøbelastning fra blandt andet tungmetaller fra selve produktionen samt bortskaffelse af batterierne.

Med dette indlæg håber jeg at kunne mane til besindelse og til, at man tænker beslutningen om introduktion af et stort antal elbiler ordentligt igennem, inden den effektueres. Den samlede miljøbelastning ved at indføre elbiler skulle gerne mindskes.