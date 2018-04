Kontanthjælpsloftets konsekvenser: Når madbudgettet er brugt den 8. i måneden, må hun tilbage på escortsiden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er hårdt at sidde med en kvinde, som, man ved, har kæmpet en hård kamp for at komme ud af prostitution og høre hende sige, at nu er hun tilbage »på escortsiden« eller søger vagt hos et bordel, som hun kalder det. Ikke fordi hun har lyst. For hun har oplevet skadevirkningerne, voldtægterne og tabuet på egen krop, men fordi det er en økonomisk nødvendighed.

Huslejen til lejligheden, der ellers er både lille og billig, og som ligger i en nedslidt del af byen, er blevet uoverkommelig, efter at kontanthjælpsloftet har barberet flere tusind kroner af indtægten. Hjemløshed går ikke, slet ikke nu, hvor hun har to børn, som hun for alt i verden vil beholde hos sig.

Drømmen om at læse til sygeplejerske bliver heller ikke til noget, fordi kommunerne ikke bruger revalidering så meget mere. Så selv om drømmen om at komme videre og i gang med en uddannelse lever i bedste velgående, føler hun ikke, der er anden udvej end at vende tilbage til prostitutionen.

Det er hårdt at høre om den desperation, men det er intet imod, hvor hårdt det er at være på nippet til at give hende ret.

For det er en umulig situation, vi har sat de udsatte og sårbare kvinder i gennem de mange fattigdomsskabende reformer.

Sidste år fik vi hos LivaRehab henvendelser fra 355 mennesker i en udsat situation. Alene i København er det en stigning på 15 procent siden sidste år.

Stigningen kan naturligvis skyldes flere ting, men det er svært at lukke øjnene for, at antallet af fattige, udsatte og sårbare mennesker vokser, og vokser meget.

Kontanthjælpsloftet er sådan indrettet, at de enlige forsørgere – næsten udelukkende kvinder – rammes økonomisk hårdest.

Og først på året kunne Arbejdernes Erhvervsråd dokumentere, at antallet af etårsfattige steg til knap 200.000 personer i 2016. Det er en stigning på 25.000 personer siden sidste år.

Ser vi på antallet af fattige børn, er det helt grelt; det er nu oppe over de 60.000, der kan se frem til en barndom under fattigdomsgrænsen.

Det er hårdt at være vidne til. Benhårdt.

Kontanthjælpssystemet kunne sagtens tage hensyn til sårbare mennesker, mennesker med skadevirkninger og mennesker, hvis børn har udsigt til en barndom under fattigdomsgrænsen og de færre muligheder for et godt børneliv, som det medfører.

Hvis vi ønsker at give folk mulighed for social opstigning, er fastholdelse i fattigdom og udsathed noget af det dummeste, vi kan gøre, hvis vi ønsker, at folk skal kunne komme videre i deres liv.

Man kan ikke finde overskud til at tage uddannelse, når fogeden banker på, når madbudgettet er brugt den 8. i måneden, og man derfor må vende tilbage i prostitution efter at have forsvoret at være færdig med det kapitel af sit liv.