Her går grænsen for, hvad man må skrive i netdebatter

Det, man tidligere kunne sidde og sige på værtshuse eller blandt venner i en lukket kreds, kan man nu blive dømt for, hvis man kommunikerer det online.

Fem eksempler, hvor folk er blevet dømt for at ytre sig online 1: »Det er så trist han skulle dø på den måde. Men han gjorde noget ingen andre turde gøre. Han gjorde det for profet Muhammeds skyld. Han er sandelig en helt«. En 17-årig pige med afghansk oprindelse blev i 2016 dømt fire måneders betinget fængsel for at have hyldet Omar El-Hussein, gerningsmanden bag det københavnske terrorangreb i 2015, på Facebook. 2: »Jeg giver også gerne en dunk benzin«. Sådan skrev en 73-årig mand i Facebook-gruppen ‘Nej Til Moskeer - Oprigtigt’ i 2015, efter at der var blevet sat ild til Islamisk Trossamfunds bygning i København. Kommentaren kostede ham 60 betinget dages fængsel. 3: »Om jødernes situation i Europa: muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen«. Det skrev den afdøde DF-politiker Mogens Camre på sin Twitter-profil tilbage i 2014 og blev senere dømt for overtrædelse af racismeparagraffen. Han blev straffet med bøde på 8.000 kroner. 4: »Helle for at skyde hende. Lad mig skyde den klamme rynkefjæsede gamle kælling en gang for alle!« Udmeldingen kom fra en 23-årig kvinde med tyrkisk baggrund i Facebook-gruppen ‘Kan jeg finde 100.000 der vil af med Pia Kjærsgaard?’. Kvinden blev senere idømt 20 dages betinget fængsel. 5: »Håber også moskeerne bliver bombet her i Danmark, så vil jeg gerne hjælpe med det«. Sådan skrev en bruger på den offentlige Facebook-side ‘Nej Til Moskeer - Oprigtigt’ dagen efter terrorangrebet mod Charlie Hebdo i Frankrig i 2015. Personen bag kommentaren fik 60 dages betinget fængsel for at have tilskyndet til forbrydelse. Vis mere

Det vurderer Sten Schaumburg-Müller, der er professor i mediejura ved Syddansk Universitet.

»Når man udtaler sig på nettet, kaldes det offentlig fremsættelse, og så kan det, man ellers lige sad og sagde til vennerne eller kammesjukkerne, være strafbart«, siger han og tilføjer:

»Ytringsfriheden er ikke absolut i Danmark. Heller ikke på internettet, hvor meninger og budskaber nemt kan nå ud til hele verden«.

Ulovligt at fremsætte trusler

Helt overordnet gælder dansk lovgivning, hvis man ytrer sig på dansk på de sociale medier eller andre steder på nettet. Særligt fire bestemmelser i straffeloven er værd at se nærmere på.

Det er for det første ulovligt at fremsætte alvorlige trusler mod nogen, online såvel som ude i virkeligheden.

»Man må gerne kalde statsministeren for en idiot. Men man må f.eks. ikke opfordre til at brænde vedkommendes bil af eller skyde vedkommende«, forklarer Sten Schaumburg-Müller.

Racismeparagraffen gælder

Også trusler eller forhånelser mod grupper — det, der populært går under navnet racismeparagraffen — kan give anledning til straf.

»Man må gerne sige, at vi har for mange muslimer i Danmark. Men man må f.eks. ikke skrive på Facebook, at man synes, de alle sammen skal sendes i koncentrationslejre«, siger Sten Schaumburg-Müller.

Trusler mod enkeltindivider eller grupper straffes med fængsel i op til to år, mens opfordringer til vold eller hærværk straffes med fængsel i op til et år.

Man må ikke opfordre til forbrydelse

Udover trusler kan man blive dømt for æreskrænkelser, også kaldet injurier. Der er dog ikke nogle nyere eksempler på dette i forbindelse med online-debatter, forklarer Sten Schaumburg-Müller.

Til gengæld er en anden bestemmelse, som ikke har været brugt i mange år, for nylig vagt til live. Den handler om at opfordre til forbrydelser generelt eller at billige alvorlig forbrydelse, herunder terror. Ytringer i denne kategori kan give fængsel indtil fire år.

»Det er lovligt at være imod moskéer. Men man må f.eks. ikke opfordre til nedbrænding af moskéer i Danmark. Så er det strafbart, også i en virtuel kontekst«, forklarer Sten Schaumburg-Müller.

Han tilføjer, at man også kan blive dømt for at have kommunikeret online, hvis det sker på et andet sprog til et publikum uden for landets grænser.

For hvis det kan bevises, at man sidder i Danmark og offentliggør noget på nettet, så er forbrydelsen begået i Danmark.

»I så fald ville det også gå under dansk strafferet«, siger professor Sten Schaumburg-Müller.