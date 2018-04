Førstegangsmor om ammeproblemer: Til sidst kunne jeg ikke rumme min datter, når hun græd

De læger, jordemødre og sundhedsplejersker, jeg har mødt, har ud over at være virkelig dygtige til deres arbejde en anden ting til fælles: De har alle givet udtryk for, at det er under al kritik at sende nybagte forældre hjem fra hospitalet så hurtigt, som man gør i dag. Min egen sundhedsplejerske gik så vidt som til at sige, at stort set alle familier, hun besøger, har problemer med amningen.

Jeg er min sundhedsplejerske meget taknemmelig for at tage mine følelser og frustrationer alvorligt og ringe til mig ud over det forventelige og spørge ind til mig. Hun er langt hen ad vejen årsagen til, at jeg tog mine følelser seriøst og trak mine bryster ud af forholdet til min datter og dermed forebyggede noget, der med mine øjne snildt kunne have udviklet sig til en efterfødselsreaktion.

Jeg har hulket og grædt snot over for samtlige sundhedsprofessionelle, jeg har været i kontakt med

Så hvis der er samfundskonsensus om, at amning er og bør være det rene barnemad, skulle vi så ikke i fællesskab tage ansvar for, at der rent faktisk er hjælp at hente, når nybagte mødre råber på det?

Jeg ved, at der findes et hav af dygtige ammevejledere, men mig bekendt er de kun dem med god luft i budgettet forundt. Jeg er muligvis både idealist og utopisk socialist, men jeg drømmer om, at det gule sygesikringsbevis giver os adgang til den hjælp, vi har brug for.

Jeg har det fint med at være pulvermor, men hvis samfundet og Sundhedsstyrelsen har højere ambitioner for mig, må tilbuddet til nybagte ammefrustrerede udvides. Når et nyt barn kommer til verden, er der brug for meget mere end vækstkurver og afføringsskemaer.