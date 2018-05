Ung mand: Jeg er for grim til at gå i byen i København

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg oplevede for nylig for anden gang at blive afvist i døren på en af Københavns eftertragtede klubber, Chateau Motel, på grund af mit udseende.

Jeg stod i kø i den kolde nat iført min Levis-denimjakke. Da det blev min tur til at vise en form for id, fik jeg at vide, at jeg skulle være på gæstelisten.

Denne magiske liste har jeg stadig ikke fundet ud af, hvordan man kommer på. Udover gæstelisten kan man også komme ind, hvis man er medlem via deres app, hvilket jeg er, da jeg altid prøver at forøge mine chancer for at komme ind.

Da jeg så viser min app, fortæller pickeren, at hun ikke kan lukke mig ind, da der for mange mennesker. Jeg stiller mig ud til hegnet og venter. Mens jeg står der, lukker de flere og flere ind, og til sidst spørger jeg: »Hvorfor kan jeg ikke komme ind?«, hvorefter pickeren ordret fortæller mig, at jeg er for grim.

Min krop fyldes med vrede og triste følelser.

Hvordan kan det være, at København promoveres som en mangfoldig by, hvor der er plads til alle uanset køn, seksualitet og så videre, når klubberne i nattelivet stadig lukker folk ind på baggrund af deres udseende og pengepung?

Denne magiske liste har jeg stadig ikke fundet ud af, hvordan man kommer på

Den mest kendte sag de senere år var, da musikeren Karl William, blev afvist på Arch, fordi han var for grim. Det skabte en masse debat omkring klubberne i København, men sagen fik aldrig konsekvenser.

Ejeren af Arch og 'X-factor'-dommer Remee udtalte i forhold til hændelsen, at det var Karl Williams egen fortolkning af situationen.

Det er forkert, når de københavnske natklubber fortæller, at de er mangfoldige, når de beviseligt handler stik modsat. Jeg ville gerne ind på Chateau Motel, da min kæreste var derinde sammen med sine veninder. De kunne gå direkte ind, fordi en af hendes veninder var medlem. Det bringer os tilbage til mangfoldigheden.

Hvordan kan det være, at kvinder bare kan få lov til at vade ind på klubberne, når vi mænd skal sætte vores værdighed på spil?

Vi mænd må opstille en helt bestemt facade for at få lov til at komme ind, enten skal vi have mange penge eller være pæne for at få adgang.

Her kommer du som kvinde og bliver udelukkende set som en pengemaskine, fordi mændene ofte betaler for deres drinks

De københavnske natklubber som Chateau Motel og Arch stråler af sexisme. Hvis du er kvinde, får du lov til at komme ind næsten hver gang, uanset penge og udseende. Her vil nogen nok mene, at jeg er sexistisk, men desværre er det altså sådan, det forholder sig på disse klubber.

Her kommer du som kvinde og bliver udelukkende set som en pengemaskine, fordi mændene ofte betaler for deres drinks. Det skulle ikke undre mig, hvis disse klubber havde en adgangspolitik i forhold til køn, som er opdelt 70/30 procent af kvinder og mænd.

Jeg vil opfordre alle, inklusive mig selv, til at lade være med at støtte disse klubber, da de kun er med til at skabe mere splittelse og sexisme blandt unge.