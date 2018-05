Sygeplejerske nægter at spare omsorgen væk: »Hvis vi var nogle kolde skiderikker, så var stresstruslen noget mindre«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg skriver dette fra min position som afdelingssygeplejerske gennem de seneste ti år.

En efterhånden ulidelig lang række af oplevelser med sundhedsvæsenet indefra viser mig, at vi har en sag at kæmpe for i forbindelse med de nu afsluttede forhandlinger om overenskomst.

Det drejer sig nemlig ikke kun om lønstigninger og betalt frokost, det drejer sig snarere om trivsel og arbejdsmiljø på de danske hospitaler.

Senest har medarbejdersiden i HMU (hovedmedudvalg) på Aarhus Universitetshospital konkluderet, at ballonen er tæt på at springe; medarbejderne kan ikke løbe stærkere. Jeg kan kun give dem ret: Der er ikke meget pynt tilbage på lagkagen, som hvert år på mærkværdig vis honoreres med titlen ’Danmarks bedste hospital’. Det er faktisk lige til at græde og grine ad!

Og hvad er der så sket de sidste ti år i vores alle sammens sundhedsvæsen?

Det er nemt at pege opad på ledelsen i regionen og på hospitalet og anklage dem for dårlige beslutninger og mangel på ansvar. Vi har i efterhånden mange år skældt ud på djøf’erne og deres indtræden med kalkuler og skemaer og dokumentationssystemer som forstyrrende elementer og med en stejl magtkurve.

Noget tyder på, at der ikke længere er tid til disse dyder. Eller i hvert fald at vi bliver nødt til at vælge mellem dyderne. Men skal vi så droppe omsorgen og omhuen?

Vi kan pege nedad mod patienterne, der både tillader sig at blive ældre og gudhjælpemig oveni ikke har fået trænet, slanket, rygestoppet eller nonalkoholiseret sig ud af diverse livsstilssygdomme, som der i øvrigt kommer dyrere og bedre behandlinger for, i takt med at der bliver råd til mindre. Og vi kan pege indad og bekende vores egen skyld, hvilket er en sjælden disciplin, så den prøver jeg af nu:

Jeg er leder for 21 sygeplejersker, der hver dag sørger for, at kræftpatienter får deres strålebehandling til tiden.

De er årvågne, beslutsomme, nøjagtige og omsorgsfulde, de besidder sygeplejerskens vigtigste egenskaber (dyder, om du vil): omsorg, omhu og ansvarsbevidsthed. De får pauser i deres arbejdsdag, for konsekvensen af at blive træt kender de godt selv; så laver de fejl, der kan få store konsekvenser for patientens behandling og dermed overlevelse eller symptomlindring.

De har overskud, der rækker helt ind i den 11. arbejdstime. Et overskud, som gør, at de altid vil være opmærksomme på patientens behov og forsøge at dække disse med et smil og en evne til at skabe tryghed og en relation, der gør, at de hurtigt får kontakt og dermed kan afdække en eventuel fare, en bivirkning eller en forhindring for at opfylde kerneopgaven: patientbehandling.

Men en frokostpause kan let forstyrres! Demente Gerda er ikke blevet hentet af Falck endnu, hun er utryg ved fremmede, akutte patienter med truet førlighed kommer ind ad døren lidt før planlagt, en patient har pludselig en voldsom hudreaktion, og der skal bruges tid på at få et akut lægetilsyn, den kommunale sygepleje ringer og vil høre, hvordan de skal tackle Svens kognitive påvirkning osv. Rækken af opgaver er uendelig; de spørger ikke om lov, de kan sjældent udsættes, til madpakken er indtaget, de kalder altid på den sygeplejerske eller anden fagperson, der kender patienten.