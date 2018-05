Økonom til Ziegler og Bondo: Få arbejdstidsaftalen løst inden næste forår. Det vil spare os for milliarder og give skolelærerne motivationen tilbage

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Så faldt en ny overenskomst for folkeskolelærerne på plads. Men det blev uden en nedskrevet aftale om arbejdstid, der ellers var lærernes førsteprioritet. Resultatet har især skabt fokus på – og kritik af – lærernes chefforhandler, Anders Bondo. Han skal under stor mediebevågenhed nu landet rundt og forklare sig over for sine medlemmer for at skaffe flertal for aftalen.

Men som borger og forældre er jeg meget mere interesseret i at høre de kommunale arbejdsgivere forklare sig. Jeg har brug for at spørge: Kære Michael Ziegler og medforhandlere: Hvorfor lavede I ikke en aftale om arbejdstid med lærerne? Hvad var det, der var så forfærdeligt ved en sådan aftale, at I bed jer helt fast i bordkanten og bare sagde nej, nej og atter nej igennem mange måneders forhandlinger?

Frank Hvid Petersen 51 år, bosiddende i Roskilde Han er gift og far til fire børn i alderen 12-21 år. Frank Hvid Petersen er uddannet cand.polit. og har arbejdet som investeringschef i forskellige banker. Han er medlem af skolebestyrelsen på Trekronerskolen i Roskilde. Stifter og p.t. selvstændig med firmaet Earlybird Research & Education.

Også selv om det var jeres vigtige medarbejderes højeste ønske, som de tilsyneladende endda ville have betalt dyrt for at få på plads.

Jeg synes selv, jeg har fulgt med i medierne. Jeg har snakket med mange venner, bekendte og familie, der er skolelærer og skoleledere. Og alligevel mangler jeg at forstå, hvad der fra et arbejdsgiversynspunkt var så forfærdeligt ved en arbejdstidsaftale, at I hellere ville sig nej og risikere en ødelæggende konflikt. Eller sige nej og for tredje gang på fem år desillusionere titusindvis af skolelærere. Med negative konsekvenser for deres arbejdsglæde, motivation, produktivitet og i sidste ende vores folkeskole og vores børn?

Har lærerne, med Anders Bondo i spidsen, virkelig været så kropumulige og krævende i forhandlingerne?

Vi ved alle, hvor vigtig motivation er - ligegyldig om man er it-ekspert, butiksansat, arbejder på kontor, er fodboldspiller for Real Madrid eller skal undervise 5. b i matematik. Det er velkendt fra managementlitteraturen, at produktiviteten hos motiverede medarbejdere er 10-20 pct., ja endog ofte 30-50 pct. højere end hos ikke-motiverede medarbejdere.

Når det gælder arbejdsglæde, motivation og produktivitet, er lærere nok ikke meget anderledes end os andre. Vores børn skal nok blive undervist og er også blevet det de sidste fem år efter lovindgrebet i 2013.

Tre af mine fire børn har gået i folkeskolen de seneste fem år. Som forælder har jeg derfor på nærmeste hold oplevet, hvordan det på flere punkter er gået den forkerte vej med folkeskolen siden 2013

Men svigtende motivation sætter sig i produktiviteten, hvad enten vi måler på kvantiteten eller kvaliteten af arbejdet. Det kan mærkes. Nogle gange med det samme, andre gange mere glidende.

Noget af det skyldes reformen og længere skoledage, så der undervises mere i de sene timer, hvor alle, både elever og lærere, er helt flade, og udbyttet begrænset.

Noget andet skyldes alt for mange indsatsområder fra politikerne på samme tid og oven i den almindelige undervisning. I den lokale skole talte vi i skolebestyrelsen på et tidspunkt 19 af sådanne politisk igangsatte indsatser.