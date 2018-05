Skolepædagog: Vi pædagoger har brug for tid til forberedelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For nylig var vi en masse tillidsrepræsentanter fra Viborg Kommune, der var samlet til et møde. Her blev vi orienteret om, at vores dagtilbudschef havde opsagt vores lokalaftale om ’tid til forberedelse eller øvrige opgaver’, som det hedder i kommunens dagtilbud. Indtil nu havde alle pædagoger i gennemsnit haft fem timers forberedelse hver uge.

Den tid bruger de til at forberede pædagogiske aktiviteter, læreplanstemaer, Topi, tværprofessionelt samarbejde, forældresamarbejdet og meget mere. Der er brug for tiden, og i flere tilfælde oplever pædagogerne, at fem timer ugentligt ikke er nok.

Når jeg er godt forberedt, går jeg ind med en velovervejet pædagogisk plan for, hvad der skal foregå og hvorfor

Dagtilbudschefen har opsagt aftalen på baggrund af en intern undersøgelse, som konstaterede, at ikke alle pædagoger brugte den afsatte tid. Men når pædagogerne ikke har brugt deres forberedelsestid, er det ikke, fordi de ikke har brug for den.

Når pædagogen går fra til forberedelse, skal kollegerne løbe endnu hurtigere for at nå alle børn. Daginstitutionerne er presset af dårlige normeringer. Derfor går pædagogerne hellere uforberedte ind i de efterfølgende dage frem for at lade kolleger og børn lide.

Som skolepædagog er jeg heldig, at jeg hver uge har skemalagt tid til forberedelse. Jeg løser mange af de samme opgaver, som pædagogerne i daginstitutionerne gør.

Pædagoger har ikke ret til forberedelse, men hvorfor har vi ikke det?

Når jeg er godt forberedt, går jeg ind med en velovervejet pædagogisk plan for, hvad der skal foregå og hvorfor. Jeg har læst beskeden fra Mortens mor om, at forældrenes samarbejde slår gnister, og svaret hende.

Jeg har lagt en plan for, hvordan jeg skal reagere på Dittes pludselige vrede, som kan antændes af bare et forkert blik.

Jeg har haft tid til dialog med min kollega om, at vi skal være ekstra opmærksomme på Karl, og har lavet en plan for, hvordan vi får ham til at finde roen. Og i min pause fik jeg lige styr på det sidste til dagens aktiviteter i sfo’en.

Jeg når det, jeg kan, i min forberedelsestid, dog er det ikke helt uvant for mig, at mængden af opgaver og den afsatte tid ikke passer sammen. Derfor hænder det, at jeg bare må ryste noget ud af ærmet, fordi tiden var for knap til at nå det hele.

Hvis kommunerne og politikerne vil have, at pædagogerne hver dag skal levere et stykke pædagogisk arbejde, som er velovervejet og meningsfuldt, må tiden til forberedelse prioriteres til pædagogerne både i skoler og daginstitutioner.