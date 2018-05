Kunstner: Kan du ikke se Blachmans pointe, Kasper Fogh?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er let at revse Thomas Blachman. Han næse er jo stor, når han stikker den frem. Så stor at det er svært ikke at give den et hak, hvis man altså er opflasket med den særligt danske form for ressentiment, der får maverne til at vende sig, når bølgerne går for højt.

For ja, Blachman er selvfed og sikkert også til en vis grad helt malplaceret i et klasselokale i den danske folkeskole, men manden har en vigtig pointe. Kommunikationsschef Kasper Foghs kritik af ham rammer helt ved siden af. Der mangler mellemregninger. Læs og forstå.

Ideen handler om, at elever i den danske folkeskole ud over at tænke i rigtige og forkerte svar inspireres til også skal tænke helt uden for de kategorier.

Når Fogh holder sit eget begreb om kreativitet (repetition og dygtiggørelse) op mod det, han påstår er Blachmans, er det en falsk modstilling. Hvorfor? Af to grunde. For det første, fordi Blachman med sin jazz-baggrund ville være den første til at forsvare fordybelse og terpe-timer.

For det andet, fordi det at incitere andre til at få en original idé ikke står i modsætning til det at terpe. Tværtimod. For at blive rigtig god til noget skal man jo inspireres til først at komme i gang. Efter det kan man nørde med sit fag. Der er ingen, der forventer gastronomiske nybrud eller arkitektoniske mesterværker af en 14-årig.



Ideen handler om, at elever i den danske folkeskole ud over at tænke i rigtige og forkerte svar inspireres til også at tænke helt uden for de kategorier. Det tror jeg, at folkeskolen ville nyde godt af. Der er findes næppe nogen, der tror på, at en skoletræt elev bliver bedre af at skrive fristil, hvis bunken af bøger foran ham bare vokser sig større. Man skal have lyst.

Jeg selv havde ingen ide om samtidskunst efter ni år i folkeskolen. Jeg havde heller ingen ide om, hvordan man starter sit eget firma

Naturligvis skal lyst også opvejes af tvang. Men vi må da lægge til grund, at glade, inspirerede elever og glade lærere skaber en bedre skole, hvor flere lærer mere.

Vi hører i DR's program eleverne selv begræde, hvordan de var mere kreative i de yngre klasser. Hvordan det går tabt i de ældre klasser, hvor alting i højere grad inddeles i rigtigt og forkert. Jeg vil hævde, at en god folkeskole er en, der kan rumme både denne inddeling og samtidig en helt anden måde at gå til virkeligheden på - en, hvor rigtigt og forkert er udvandede begreber.

Den gode skole skal udvide elevernes horisont og vise dem ikke kun en indgang (f.eks. det som de højre uddannelsestrin eller arbejdsmarkedet efterspørger), men forskellige indgange til verden.



Jeg selv havde ingen idé om samtidskunst efter ni år i folkeskolen. Jeg havde heller ingen idé om, hvordan man starter sit eget firma. Alligevel famlede jeg i blinde og startede en lille biks op efter endt skolegang.