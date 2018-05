Kasper Fogh: Kreativitet er aldrig at kæfte op om ting, man ikke ved, hvad er

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi skal ikke sætte hverken børn eller voksne til at trække ideer op af lommerne i hverken halve eller hele timer. Kreativitet er ikke som Blachman at ordgejle monomant om ting, man intet ved om, overbevist om at egen intuition er interessant for andre. Kreativitet er noget, som mennesker med en dyb indsigt i noget har, fordi de mestrer det område, de arbejder med.

Al udvikling beror på fordybelse, indsigt og forståelse. Det kræver en afsindig flittig og dygtig kok at forny gastronomien. Det kræver en enormt dygtig musiker at skabe ny musik. Det kræver en dygtig maler at bryde rammerne for maleriet. Det kræver en matematiker, der har observeret himmellegemer i årevis, at tænke den tanke, at Jorden er rund. Kreativitet er aldrig at kæfte op om ting, man ikke ved hvad er, at mene løs. Kreativitet er ikke at række hånden op uden at have læst lektier. Kreativitet er noget, der bliver muliggjort af arbejde, af øvelse, af repetition.

Det kreativitetsbegreb, vi kan bruge til noget, er det kreativitetsbegreb, man kan se hos kokken René Redzepi, arkitekten Bjarke Ingels eller instruktør-direktøren Kasper Bech Holten – hvis man nu skal sætte personer på. Kreativiteten opstår inde i faget, ikke ude af boksen.

I DR-programmet ’Blachman på skemaet’ beklager Blachman sig over de unge: »De kan ikke engang skrive en fristil mere«, siger han og tror, det er et billede på manglende kreativ selvtillid.

De mennesker, der er gode til at skrive tekster, er uden undtagelse mennesker, der har læst og skrevet meget. Rigtig meget. Når man er fortrolig med tekst, har man også den selvsikkerhed og det fundament, der gør, at man kan skrive og skrive frit. Når Blachman ser unge, der er tøvende over for at skrive fristil, er diagnosen den stik modsatte af den, han kommer med. De er ikke dårlige til at få ideer: De har øvet sig så lidt, at de ikke kan få nogen ideer, eller de ideer, de har, har de ingen tro på. Når unge ikke kan løfte opgaven at skrive en fristil, er det, fordi de har læst og skrevet for lidt.

Blachmanefterlyser den kvalitet i unge, han kender i sig selv: Ubegrundet selvtillid. Og det er virkelig ikke noget, vi skal have mere af. Folk, der siger, at nu skal vi tænke ud af boksen, ved vi alle sammen godt ikke kan det. Selve klicheen afslører deres fantasiløshed. Kreativitet er ikke en selvstændig evne, nogen bare har, man er ikke kreativ på alle mulige områder. Kreativitet fordrer måske selvtillid og selvværd, og den selvtillid, som er sund, er en selvtillid, som hviler på at have gjort en indsats og oplevelsen af at være blevet anerkendt for det.

Tag nu Blachman selv: For ham gælder det, at det eneste område, hvor han har et substantielt bidrag, er inden for det område, hvor han faktisk har øvet sig: som trommeslager. Han har jo vitterlig lavet skøn musik. Det, Blachman til gengæld er kendt for, og som er fundamentet for, at han laver tv om skolen, er et årelangt talentprogram, der aldrig, som i vitterlig aldrig, har givet landet et eneste blivende talent. Et musikprogram, hvor musikken er uvigtig.

Men Blachman er faktisk ikke så vigtig her; han er DR’s seermagnet, selve billedet på det DR, der ikke kan forstå sit formål. Det DR, som sætter en komiker, der erklærer, at han ikke har læst bøger, til at stå for et bogprogram, og folk, der intet ved om undervisning, til at lave programmer om skolen. Når DR skal forstå, hvordan man endte der, hvor landets største kulturinstitution mistede sin opbakning og kunne decimeres uden væsentlige indvendinger, skal de bare spørge sig selv, om de egentlig tror, det blachmanske kreativitetsbegreb kan bruges til noget som helst.