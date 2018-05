Erhvervspsykologer: Politiken er på afveje, når de jagter Peter Aalbæk som en #MeToo-syndebuk

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det lader til, at Politiken også i denne uge med nye afdækninger af Peter Aalbæks afvigende holdninger til arbejdsmiljøarbejdet i Zentropa fortsat jagter syndebukke i den danske #MeToo-bevægelse. Fra et psykosocialt arbejdsmiljøperspektiv er der tale om en uheldig kurs og et journalistisk greb på afveje.

At individualisere et brancheproblem i en karikeret fremstilling af en usympatisk og afvigende Peter Aalbæk skaber hverken bedre kunst eller sundere arbejdspladser. Ej heller færre krænkere eller en reel udvikling i debatten om magt og udfoldelsesmuligheder i film- og scenekunstbranchen.

Hverken Zentropa eller resten af film- og scenekunstbranchen kan siges at være særligt hjemsted for onde mennesker uden etisk perspektiv

Hverken Zentropa eller resten af film- og scenekunstbranchen kan siges at være særligt hjemsted for onde mennesker uden etisk perspektiv. Snarere er branchen kendetegnet ved en ambitiøs kultur omgivet af uklare grænser for, hvad der kan, må og bør ske i sammenvævningen mellem kunst og arbejdsliv før, under og efter projekter og tidsbestemte ansættelser. At underkende dette subtile sociale liv ved blandt andet konsekvent at fastholde blikket på enkeltindivider underkender det faktum, at systematiske krænkelser på arbejdspladsen anses af både forskere og praktikere som et socialt og ikke et individuelt fænomen.

Som erhvervspsykologer og autoriserede arbejdsmiljørådgivere har vi fulgt film- og scenekunstbranchen og har her blandt andet mødt Zentropa i tiden efter #MeToo og de alvorlige sager opridset i Politiken.

Vi har mødt branchens parter efter den type shitstorm, som blæser alt omkuld og herefter rejser det larmende spørgsmål, hvem og hvor mange der er blevet – eller selv har – krænket.

Men i stedet for at placere skyld og skam gik Producentforeningen, Skuespillerforeningen og Dansk Filminstitut sammen om at forbedre arbejdskulturen i branchen. I Zentropa valgte medarbejdere og ledelse, på trods af at Arbejdstilsynet ikke kunne konstatere, at Zentropa overtrådte arbejdsmiljølovgivningen, at indlede et arbejdsmiljøarbejde båret af en fælles indsats på tværs af hierarkier. I lighed har vi oplevet, at kendte instruktører, skuespillere og toneangivne filmfolk er gået forrest i en værdighedsproducerende indsats, som blandt andet går uden om at udpege enkeltpersoner.

Som arbejdsmiljørådgivere er det tankevækkende at være vidne til en kollektiv indsats i en branche, som først og fremmest hylder mellemmenneskeligheden og et opgør med en dysfunktionel kultur.

Og om end blækket på de etiske retningslinjer i branchen hverken er tørt eller fuldt implementeret, så er arbejdsmiljøarbejdet i branchen både kreativt, nytænkende og kollektivt grænsesættende.