Tidligere gymnasierektor: Forsømmelsesprocenten kan blive et så svulstigt konkurrenceparameter som karaktergennemsnit – og lige så ubrugeligt

Så kom den berejste kanin endnu en gang op af en undervisningsministers uudtømmelige hat ’gymnasieelevers pjæk’. Forsømmelsesprocenten er for høj, og der må skrides ind med sanktioner, øget kontrol og helt sikkert flere regneark. I mine næsten 40 år i det almene gymnasium, de seneste 20 som rektor, har gymnasieelevers forsømmelighed været et tilbagevendende tema. Og morskaben når uanede højder, når 25- og 40-års jubilarerne fejrer hinanden med røverhistorier fra en svunden tid.

Men forsømmeligheden er ganske meget mere nuanceret, end begrebet pjæk dækker.

’Pjæk’ udgjorde en mindre del af problemet og for øvrigt var ganske let at håndtere. Det var andre og meget tungere problemstillinger, der drev forsømmelsesprocenter i vejret.

En selvvalgt fridag, forklædt i de mest fantasifulde gevandter af undskyldninger, har vel eksisteret i lige så mange år, som jeg har været i gymnasiet. De seneste mange år har mere og mere avanceret elektronisk registreringsværktøj synliggjort omfanget, og det ene ministerielle regelsæt har afløst det andet uden at løse problemet. Fordi forsømmeligheden har et ganske andet ansigt end en selvvalgt fridag, som man konsekvent har valgt at sanktionere med diverse indgreb.

I min rektortid valgte jeg at prioritere samtaler med elever med forsømmelsesproblemer i fint samarbejde med studievejlederne. Resultatet af disse samtaler var, at ’pjæk’ udgjorde en mindre del af problemet og for øvrigt var ganske let at håndtere. Det var andre og meget tungere problemstillinger, der drev forsømmelsesprocenter i vejret. Det gjorde ikke livet nemmere for mig og mine studievejledere, at disse elevers problemer blev ligestillet med pjækkernes rent sanktionsmæssigt.

Uden at gå i detaljer var det pressede unge med mangeartede psykiske problemer, problemer med identiteten eller på det familiemæssige plan, forventningspres og i vildrede i forhold til fremtiden. Vi taler her om 12-talspiger og dumpekandidater.

Gymnasieskolen er meget længere i løsningen af problemkomplekset, end ministeren åbenbart har fantasi til at forestille sig

Der er i de seneste år på ungdomsuddannelserne brugt mange kræfter på at kunne medvirke til at løse kompleksiteten i forsømmelsesproblematikken, og mange gymnasier har ansat professionelle medarbejdere til opgaven. Så meget mere bedrøveligt er det at se, hvor fantasiforladt og tilbageskuende Merete Riisagers (LA) forslag er. Gymnasieskolen er meget længere i løsningen af problemkomplekset, end ministeren åbenbart har fantasi til at forestille sig.

Det er grundlæggende rigtigt, at unge mennesker, som går i gymnasiet, også har valgt at gå der, og at det må de leve op til. Men det er efter min bedste mening lige så rigtigt, at betingelserne for at leve op til det kan være lige så forskellige, som der er elever i klassen. Skrækscenariet er for mig at se, at forsømmelsesprocenten bliver lige så svulstigt et konkurrenceparameter som karaktergennemsnittet og lige så ubrugeligt.