Lagermedarbejder: Kære mænd i ufrivillig cølibat, bliv aseksuelle eller stå ved, hvordan I har det

Kære mænd, som er såkaldte ’incels’ (= involuntary celibates - eller en alternativ fortolkning af akronymet, som jeg noget spøgefuldt foreslog på et nyligt foredrag om emnet: Insecure Cellar-dwellers (usikre kældermennesker)).



For nylig pløjede en bil gennem menneskemængden i Toronto og dræbte ti mennesker, fordi føreren var dødtræt af sit manglende sexliv, hadede kvinder og følte sig gennemsyret af berettigelse til at hævne sig over det. Selv da han tryglede politiet om at blive skudt på klos hold, nægtede betjenten at affyre sit våben og fik ham i stedet lagt ned og passiviseret uden dødelig udgang. Sikke en handling!



Jeg har ikke haft sex i flere år, og jeg kunne ikke være mere ligeglad



Gerningspersonen er åbenlyst psykisk syg og har brug for omfattende professionel hjælp, men afgørende var, at hans had ikke blev belønnet med samme kultiske martyrstatus, som Elliot Rodger efterhånden har fået i de kredse, der i stedet for psykiatriske udredninger dyrker kollektive ritualer af selvmedlidenhed over deres uerkendte depressioner.



Jeg har ikke haft sex i flere år, og jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg har gode kollegaer, og jeg arbejder med kvindelige kollegaer, der oprigtigt bekymrer sig om mit ve og vel, og som jeg har lange og dybe samtaler med ugentligt, fordi jeg vælger at være åben og ærlig omkring mit liv. Hvad mere kan jeg forlange?







En af de ældste kollegaers søn mistede livet, da han blev flugtbilist. Siden har hendes mand ikke haft stiv pik i syv år, og hun er endnu ikke faldet død om. Takket være os andre holder hun sig munter. Og der er mange andre mennesker på plejehjem landet over, der misunder jeres uudnyttede kropslige potentiale, men sidder fast i lignende erkendelser om deres seksualliv.



Jeg ved skam godt, hvordan mænd i cølibat har det med det der du-skal-være-en-rigtig-mand-pres, som vi hver dag skal leve med, og som vi alle er blevet udsat for, lige siden vi var knægte. Jeg kunne snildt vælge den dystopiske vej og gøre mig selv til et hjælpeløst offer. Men selvdestruktiv ynk og terrorisme er ikke en løsning. Du må i stedet lære at stole på andre igen.



Giv empatien en chance. Del dine tanker og lyt til andres erfaringer, når de hævder at have haft det svært. Åbn munden og lad det komme ud. Lad være med at bebrejde kvinderne jeres mindreværd og seksuelle frustrationer over at være alene. De kan også have det ulideligt hårdt og i øvrigt leve i cølibat. Bliv aseksuelle eller stå i det mindste ved, hvordan I har det. Det er ikke så svært, vel?