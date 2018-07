Afghanistan--veteran: Den manglende forsvarsvilje er tåkrummende pinlig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forsvarsbudgettet skal hæves. Det er den realitet, flere fagfolk konstaterede, allerede morgenen efter at Trump havde vundet valget. Nu måtte resten af Nato, herunder Danmark, til lommerne og betale det, det koster.

Hvad koster det så? Selv om man ikke kan sætte en pris på frihed og fred, så har man i 2014 i The Wales Defence Investment Pledge blandt andet vedtaget følgende meget håndgribelige krav for lande, der ikke bruger 2 procent af BNP på forsvarsbudgettet:

- Stoppe alle fald i forsvarsbudget

- Sigte mod at øge budgettet i takt med vækst i BNP

- Sigte mod 2-procents retningslinjen inden for et årti

I akademisk sprog hedder det at free ride. På jysk kalder vi det at nasse

Fordelen ved denne helt rimelige og jordnære anbefaling er, at den (som man siger i forsvaret) er så enkel, at det kan der umuligt sættes spørgsmålstegn ved.

Men det gør vi alligevel. Den danske attitude har nemlig i mange år været »Jamen, hvorfor betale mere, når vi kan nøjes med mindre?«. I akademisk sprog hedder det at free ride. På jysk kalder vi det at nasse. Og det skal stoppe!

USA er verdens største supermagt og hele Nato’s rygrad, men under Trumps præsidentskab har de trukket en streg i sandet. For som Trump siger: USA har ikke brug for Nato, men Nato har brug for USA. Og uden at stille andre krav, end at medlemslandene lever op til den aftale, de selv har indgået (længe før Trumps tid, vel at mærke), står vi nu i en akavet situation. Vi har forsøgt at unddrage os regningen, hvilket isoleret set kan have nogle få gavnlige, men kortsigtede effekter, som nu giver røde ører. »The gig is up«, som Trump siger. Den går ikke længere.

Og hvad er løsningen så? Det virker umiddelbart ret indlysende: Vi skal bruge 2 procent af vores BNP på forsvaret. Det er målbart, håndgribeligt og ikke til at diskutere. Som et lille barn, der har tigget om vingummibamser til aftensmad, begynder vi nu i stedet en kampagne med ren whataboutisme om alle de gode ting, Danmark gør. Men det er stadig ikke det samme som at leve op til vores forpligtelser. Lur mig, om vi ikke kunne gøre flere gode ting med et større budget.

Uanset hvordan det vendes og drejes, uanset hvor tilfreds vores forsvarsminister er, og hvor mange smilende generaler der er, kan det på ingen måde udlægges som 2 procent af Danmarks BNP. Det kan enhver jo se.

Man har ved seneste forsvarsforlig indlagt en stigning på 20 procent af budgettet frem mod 2023. Det lyder også godt, hvis man altså ikke modregner den forventede inflation og yderligere vækst i BNP. Når BNP stiger, skal forsvarsbudgettet stige tilsvarende. Det står jo netop i aftalen!

Og inden man påstår, at forsvaret ikke kan håndtere den store stigning, så kunne vi jo starte med at indkøbe samtlige 47 kampfly, som forsvaret tidligere har påpeget som et absolut minimum for at opretholde det nuværende operationsniveau. Derefter kan vi kigge på missiler, ubåde og flere folk.

Den manglende forsvarsvilje og lyst til at unddrage sig en aftale er simpelthen tåkrummende pinlig. Vi ved, hvad det koster. Og nu er der nogen, der kræver det. Så må vi betale!