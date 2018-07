Timothy Garton Ash: ’Orbvini’ fører over ’Merkron’ i kampen om Europa

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En af de mest mindeværdige bogtitler, der er udkommet på engelsk, er ’The Strange Death of Liberal England’ (udgivet 1935). Er vi i øjeblikket vidne til det liberale Europas besynderlige endeligt? I takt med at antiliberal populisme breder sig i hjertet af Europa og truer kansler Angela Merkels politiske overlevelse, er faren indlysende.

Der er en ny politisk skillelinje i Europa, og den er mindst lige så vigtig som den gamle skillelinje mellem venstrefløjen og højrefløjen. Den er med til at opdele de eksisterende partier i to lejre og baner vejen for nyes opståen. På den ene side finder man ’Merkron’-lejren, og på den anden side ’Orbvini’-lejren.

Til trods for alle de væsentlige forskelle mellem Merkel og Emmanuel Macron – især når det handler om eurozonen – går de begge ind for liberale, europæiske løsninger, der er baseret på internationalt samarbejde både inden for Europa og globalt. Heraf ’Merkron’.

Og til trods for alle forskellene mellem den ungarske leder, Viktor Orbán, og den italienske populist Matteo Salvini går de begge ind for antiliberale, nationale løsninger, de søger syndebukke, og de ekskluderer eller udstøder ’de andre’, som defineres enten etnisk eller kulturelt. Heraf ’Orbvini’.

Spaniens socialistiske ministerpræsident, Pedro Sanchez, og EU-præsident Donald Tusk hører tydeligvis til Merkron-lejren, mens det bayerske CSU, det østrigske frihedsparti FPÖ, Jaroslaw Kaczynskis Lov og Retfærdighed (PiS) i Polen og visse (men ikke alle) Brexit-tilhængere har meldt sig under den Orbvini-lejrens brogede faner.

Det vil blive værre, før det bliver bedre, med flere sejre til Orbvini og flere nedture til Merkron

Kampen mellem merkronisme og orbvinisme vil præge europæisk politik i løbet af det næste år.

I øjeblikket har Orbvini en klar fordel. Merkron fremstår udmattet og defensivt, og ligesom de tyske og spanske fodboldhold under VM-turneringen holder de stædigt fast i deres gamle systemer uden at bryde igennem og score mål. Merkels egen fremtid er meget usikker, mens den østrigske kansler, Sebastian Kurz, er blevet en afgørende midterspiller, der i øjeblikket spiller for Orbvinis hold.

Immigrationsspørgsmålet, som Orbvini-lejren udnytter til at finde støtte, er på én gang virkeligt og symbolsk. I kølvandet på, hvad den tyske sangskriver og dissident Wolf Biermann levende beskriver som Merkels »vidunderlige fejltagelse« i 2015, kom et stort antal flygtninge til Tyskland på meget kort tid.

Flere end to millioner østeuropæere rejste til Storbritannien efter EU’s udvidelse i 2004, og de reelle udfordringer med presset på boligmarkedet, jobmarkedet, sundhedsvæsnet og skolesystemet førte til Brexit.

Italien, Spanien og Grækenland har kæmpet hårdt – uden den store hjælp fra deres nordeuropæiske partnere – for at tage imod den strøm af både flygtninge i klassisk forstand og andre, der sætter livet på spil for at krydse Middelhavet og opnå et bedre liv i Europa.

Men immigration er også et symbolsk problem, som samler folk, der er bekymrede for deres kultur og identitet, som metalspåner om en magnet. Den uhæmmede immigration er faldet dramatisk siden 2015, men det har ikke lagt en dæmper på folks bekymring for, hvordan deres lande allerede har forandret sig.

I en europæisk rundspørge, der er foretaget af Bertellsmann-fonden i 2017, erklærede 50 procent af de adspurgte sig enige i, at »der er så mange udlændinge i vores land, at jeg sommetider føler mig som en fremmed«. I Italien lå tallet på 71 procent.

George Dangerfield, der er forfatteren bag ’The Strange Death of Liberal England’, hævder, at de liberale partier i England svækkedes i begyndelsen af det 20. århundrede, fordi de ikke formåede at reagere behørigt på nye bevægelser, herunder kvindebevægelsen, Labour-bevægelsen og irsk nationalisme. Hundrede år senere er krisen i det liberale Europa primært et resultat af en udvikling, som liberalismen selv har medført. Liberaliseringen, europæiseringen og globaliseringen har sammen skabt et europæisk samfund i rivende forandring. For mange føles det som en forandring mod det værre.