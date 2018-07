LGBT vil forbyde omvendelsesterapi: Homoseksuelle skal ikke gøres 'normale'

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi har sikkert alle hørt om tidligere medlemmer af Jehovas Vidner, der ikke længere har kontakt til deres familier af forskellige årsager, men med den fællesnævner, at de har overtrådt fællesskabets retningslinjer og nu ikke længere er velkomne.

En gruppe, der ikke bliver talt så meget om, er de unge mennesker, der vokser op i kristne fællesskaber, og som i løbet af deres unge liv kommer til en erkendelse af, at deres seksualitet eller kønsidentitet ikke er, som de i deres opvækst har fået fortalt, at den skal være.

Og når man tvivler i livet, søger man selvfølgelig råd og vejledning der, hvor man tidligere har fået støtte og svar, der, hvor historien om verdens sammenhæng bliver fortalt, og hvor man får at vide, at man er elsket. I sin familie, i sin kirke og i sit fællesskab.

Her er det desværre, at kæden hopper af i visse tilfælde.

Grupper som Agape og Basis, der driver ’rådgivning’ fra det jyske hjerteland, møder nemlig disse unge mennesker med fortællinger, der blot gør deres tvivl til større sorg og øget mistrivsel.

Jeg mødte selv Agape tilbage i min studietid på Aarhus Universitet, hvor de lige var startet i Danmark. Dengang tilbød man terapi, der kunne helbrede unge homoseksuelle og gøre dem ’normale’ igen. Den daværende biskop i Aarhus Stift, Kjeld Holm, trådte i karakter og forviste gruppen fra sine kirker tilbage i 90’erne, og retorikken har da også delvis ændret karakter.

I dag begår man ikke terapi, men yder ’rådgivning’ gennem gruppesamtaler og foredrag og gennem ungdomsbrevkassen Adam og Eva, der drives af Indre Mission.

Præmissen er, at homoseksualitet som sådan ikke rigtig eksisterer, det gør derimod homoseksuelle følelser. Forklaringerne går i reglen på, at éns opvækst i en eller anden grad har været dysfunktionel, og at den unge faktisk ikke er homoseksuel eller transkønnet, men blot gennemlever ’svære’ følelser. Og løsningen er såre simpel, lad være med at udleve dine følelser. Gud har skabt mennesker som mænd og kvinder, og alt andet er i en eller anden udstrækning at skyde forbi målet og skal med alle midler undertrykkes.

Når denne forfejlede og forskruede opfattelse af seksualitet og kønsidentitet også støttes af familien, de unges venner og nærmeste, kan det få voldsomme konsekvenser for de unge mennesker, der finder sig selv i denne destruktive virkelighed.

Der er selvfølgelig mennesker, der kommer ud på den anden side med både liv, tro og familierelationer i behold og som styrkede mennesker og ikke mindst som dem, de faktisk er. Og det er de heldige eller lykkelige, om man vil.

Men det giver alligevel stof til eftertanke, når religiøs konversions- eller omvendelsesterapi af homoseksuelle blev forbudt i Storbritannien for ganske nylig.

Er det ikke en vej, vi også burde gå ad herhjemme?

Når samfundet ikke opfatter en bestemt gruppe af mennesker som syge eller i øvrigt behandlingskrævende, bør det store fællesskab så ikke også træde til og føre tilsyn, når der begås overgreb som disse?

Og jo, den enkeltes trosfrihed er grundlovssikret, men den må aldrig blive et skalkeskjul for sekteriske grupper, som begår overgreb mod de selvsamme mennesker, de burde støtte op om og beskytte.