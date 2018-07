Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer: Nej, vi er ikke ude på at tvinge folk i arbejde for enhver pris

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er trist at læse Jørgen Gundelachs debatindlæg i Politiken 23. juli med overskriften ’Mangeårig medarbejder i socialforvaltningen: Kommunen overser sociale problemer, fordi fokus udelukkende er rettet mod at få flere i arbejde’.

Både, fordi han som erfaren socialarbejder vælger at give fortabt i arbejdet med at hjælpe udsatte borgere i Københavns Kommunes socialforvaltning ud fra en oplevelse af, at kassetænkning og bureaukrati afsporer den sociale indsats.

Og trist, fordi han vælger at citere fra min mundtlige beretning fra Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefers (FSD) årsmøde i 2016 med det formål at få mig til at fremstå som repræsentant for et ondsindet system, der jager og sanktionerer de ledige.

Jørgen Gundelach skriver i sit indlæg: »Disse mennesker bliver oftere og oftere benævnt som ikkeværdige modtagere af offentlig forsørgelse, f.eks. af landsformanden af kommunale social- og sundheds og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Helle Linnet, der i sin mundtlige beretning til foreningens årsmøde i 2016 sagde; »Jeg kan ikke udelukke, at vi i samtalen med borgeren kan blive bedre til at holde fokus på beskæftigelse og så lade eventuelle problemstillinger med misbrug, psykiatriske lidelser eller social fobi sejle sin egen sø. Der skal fremover skelnes mellem værdigt trængende og ikkeværdigt trængende««.

Kritikken af den kommunale beskæftigelsesindsats er ikke ny. De sociale borgerbevægelser, bl.a. Jobcentrenes Ofre og Næstehjælperne, har også ofte været ude i samme ærinde som Jørgen Gundelach.

Men han undlader bevidst min næste sætning i samme beretning: »Men det er jo langt hen ad vejen en faglig vurdering, der siger, at det ikke nytter at sætte et menneske med multible problemstillinger ud på en arbejdsplads, hvis de slet, slet ikke kan magte det«.

Og blot for the record, så sagde jeg ikke, at der fremover skal skelnes mellem værdigt og ikkeværdigt trængende.

Men vi har også i lige så mange tilfælde markeret – som jeg også gør det i min beretning – vores modstand mod at tvinge mennesker, som slås med mange og svære problemer ud over ledighed i arbejde for enhver pris.

I FSD har vi gentagne gange i debatten markeret vores støtte til den overordnede linje i beskæftigelsespolitikken, som i efterhånden en del år har handlet om at arbejde med borgernes ressourcer, tænke rehabiliterende og inddragende i et forsøg på at få så mange ledige som muligt i arbejde, også selv om de kun kan bidrage med få timer om ugen på en arbejdsplads. Det har vi, fordi vi mener, at det er meningsfuldt for alle at bidrage til samfundet i det omfang, de kan.

Men vi har også i lige så mange tilfælde markeret – som jeg også gør det i min beretning – vores modstand mod at tvinge mennesker, som slås med mange og svære problemer ud over ledighed i arbejde for enhver pris. Det er uværdigt og meningsløst. Og det er vi også blevet kritiseret for af politikerne. For jobcentrene bliver benchmarket på tværs af landet, og hvis de i X Kommune kan få xx procent af de ledige i arbejde, så skal de også kunne det i Y Kommune. Uden skelnen mellem lokale forskelle i befolkningsunderlag og demografi. Vilkår, som vi har svært ved at finde lydhørhed for det urimelige i.

Så kære Jørgen Gundelach, jeg ønsker dig held og lykke i dit fremtidige virke, men må melde hus forbi til den unuancerede og misvisende holdning, du søger at skyde mig i skoene som repræsentant for landets socialchefer. Den misinformation og de ensidige fortællinger, som præger beskæftigelsesdebatten, graver desværre kun grøfterne dybere.