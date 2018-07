Selvfølgelig skal politikere debattere kunsten: Deres holdninger afslører de værdier, som styrer deres valg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg bliver træt, meget træt, når jeg hører kunstnere, kunstkritikere, journalister og politikere messe: Hold nu armslængdeprincippet.

Det er en misforståelse, at ytringsfriheden skal berøves politikere og Hendes Majestæt Dronningen, når det drejer sig om kunst.

Kunst i bred forstand er det borgerlige samfunds åndelige værksted. Her prøves værdierne og deres konsekvenser, her gøres grin med autoriteter, her hyldes det sande, det gode og det smukke, og her gør mange sig bemærket ved alle de provokationer, som netop sigter på at fremkalde reaktioner. I kunsten prøves det at skelne mellem det gode og det onde, det fri og det ufri, det smukke og det hæslige, sandheden og løgnen.

Det borgerlige samfund har derfor altid regnet det for noget ’at komme fra et hjem med klaver’, dvs. komme fra et hjem og et miljø, hvor man selv arbejdede med kunst. Bevares, ikke altid med succes, men det gav forståelsen for virkemidlerne og håndværket, og det skærpede evnen til at skelne skidt fra kanel. Mere end nogensinde har vi behov for, at disse evner findes hos os selv og flest muligt af vore medborgere. Vi må for alt i verden undgå, at vi alle bliver omdannet fra aktive medborgere til et umælende publikum.

Er der noget, jeg vil høre politikere tale om, så er det kunst. Det fortæller meget om deres grundindstilling til tilværelsen og de værdier, som styrer deres valg. Det fortæller om deres overvejelser, deres bekymringer og deres fobier. Findes der et bedre grundlag for at vælge ledere end netop at have viden om dette?

Armslængdeprincippet er for mig at se blevet et mundkurvscirkulære, som vi skal ophæve og erstatte af noget bedre.

Ingen vil – længere – forvente, at kunstnere ikke må beskæftige sig med politik. Her vil man – ikke længere – hævde, at den slags har man politikere til, og de er det bedste til det. Nej, politikere må som kunstnere regne med hån, sport og latterliggørelse.

Vi har ikke behov for ophøjede præsteskaber, som man ikke må vurdere. Vi lever trods alt stadig i et demokrati og tilmed af den slags, hvor mange udgifter klares af fælleskassen.

Kunsten ervigtig i et samfund. Så vigtig, at staten til alle tider har støttet kunsten. Megen kunst finansierer sig selv på almindelige markedsvilkår, og kunstneren kan ved sin derved vundne frihed tillade sig ikke så få frækheder.

Tænk på H.C. Andersen, der i den meget ironiske ’Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829’ kunne komme med et ’Fjortende Capitel’ »som rigtignok ikke indeholder noget, men det er Læserne vant til fra mange andre Bøger«. Herefter bringes så diverse tankestreger, kommaer, gåseøjne og udråbstegn. »Saa kan enhver efter eget Behag udfylde det saa herligt han vil«.

Samme forfatter har beriget os med ’Keiserens nye Klæder’. Det eventyr er i dag en fælles referenceramme – og det kan god kunst skabe.

I den aktuelle debat er der bestemt brug for, at også det ’lille Barn’ må udtale sig, selv om det er nok så ukyndigt i den højere vævekunst. Barnet fik godt nok ikke noget svar, for da var væverne over alle bjerge. H.C. Andersen kan bestemt takke for offentlig kunststøtte. Her fik samfundet meget tilbage.

Sådan er det ikke hver gang. Der skal være plads til fejlindkøb, og dem er der mange af. Men vedgå det – dog uden at hænge de ansvarlige. Også indkøbere kan blive klogere.

Magthavere har til alle tider gerne villet have kunstneriske udformninger af deres tanker og værdier.

Det er da helt o.k. – det er faktisk fremragende, for så forstår vi bedre magtens sprog. Her bestemmer bestilleren og betaleren. ’Den, der bestiller musikken, bestemmer også, hvad der skal spilles’.

I vort samfund er der heldigvis bred enighed om at værne om den kunstneriske frihed.