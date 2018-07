Det er ingen mirakelløsning at optage flere i kvote 2 - her får de veluddannedes børn også en forlomme

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

På det seneste har en række forskellige indlæg i Politiken slået til lyd for, at optaget i kvote 2 skal øges: Karakterræset er gået for vidt, der er for lidt social bredde i kvote 1, der skal fokus på det hele menneske og på mere motiverede og målrettede ansøgere.

Men hvis man synes, kvote 1-systemet er uhensigtsmæssigt, fordi det kun baserer sig på et karaktergennemsnit, ikke siger noget om motivation, medfører stress og karakterræs, eller fordi det kun optager de veluddannedes børn, skal man tænke grundigt over, om de problemer løses, hvis kvote 2-optaget udvides.

For det første viser forskningen, at det ikke hjælper på den sociale bredde at optage ansøgere gennem kvote 2 i stedet for kvote 1.

At de veluddannedes børn har lige så let eller ligefrem lettere ved at komme ind igennem kvote 2 end de mindre veluddannedes børn, forklares ofte ved, at de veluddannedes børn har en meget bedre fornemmelse for, hvad der kræves i en ansøgning, prøve og test, end de kortuddannedes børn har. Det er i og for sig overhovedet ikke overraskende.

Hvis de ansøgere, der er vokset op i et område, hvor indkomsten eller uddannelses- niveauet er lavt, kan opjustere deres snit, eller der reserveres en særlig kvote til dem, ja, så kommer der faktisk flere børn ind fra mere ressourcesvage hjem

Når jeg taler med amerikanske kolleger, undrer de sig over, at vi i Danmark tror, at kvote 2-optag skulle føre til større social bredde i optaget. Deres erfaring er helt modsat, og deres ønske er et gennemsigtigt optagelsessystem som det danske, der baserer sig på karakterer fra gymnasiet, som for dem virker langt mere fair end alle de skjulte kriterier, der finder anvendelse i det alternative optagelsessystem.

For det andet holder det ikke vand, at et kvote 2-optag skulle medføre mindre konkurrenceræs og stress end kvote 1. At karakterniveauet er gået amok de senere år, skyldes primært, at de studerende kan forhøje deres snit kunstigt, f.eks. ved at søge ind hurtigt. Hvis diverse gangeregler blev tilbagerullet, ville karakterniveauet finde et mindre hysterisk leje.

Men det største problem er, at man mindsker et optagelsessystem (kvote 1), der trods alt er relativt gennemskueligt, og øger et meget mere uigennemskueligt system (kvote 2).

Man har 3 år til at forberede sig på at få et karaktergennemsnit højt nok til at komme ind på psykologi eller statskundskab i kvote 1, og man kan tillade sig et par skæverter, fordi det er et gennemsnit af en lang række karakterer.

En kvote 2-optagelse er derimod meget mere uigennemskuelig og risikofyldt: Det er kun den ene dag, hvor optagelsesprøven finder sted, der tæller, og det er mere uklart, hvad der gør, at man får afslag, end det er ved kvote 1. Det er netop kvote 2-lignende optagelsesprøver, der i USA ses som den store kilde til unges stress, når de skal optages på videregående uddannelser.

For det tredjeer der ikke noget, der tyder på, at studerende optaget i kvote 2 gennemfører hurtigere eller falder mindre fra end dem i kvote 1.

De undersøgelser om frafald, der er foretaget, tager ikke højde for de studerendes karaktergennemsnit – eksempelvis at studerende med meget højt gennemsnit måske i højere grad falder fra, fordi det er mere omkostningsfrit, da de kan vælge om, end det er for dem med lavere karakterer optaget i kvote 2. Hertil kommer en uheldig afledt effekt, der handler om motivationen i gymnasiet: Hvis karakterer i gymnasiet ikke skal tælle længere, hvad vil det så betyde for gymnasieelevernes motivation i de enkelte gymnasiefag?

For det fjerdeer et kvote 1-system langt billigere og nemmere at administrere end et kvote 2-system, hvor alle ansøgere skal gives en individuel vurdering, og hvor ansøgerne skal rejse rundt til de forskellige uddannelsessteder.

Men hvad er så løsningen, hvis kvote 2 ikke er? I første omgang handler det om at anerkende, at kvote 1-systemet måske i virkeligheden er det mindst ringe optagelsessystem.