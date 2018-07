Drop undvigelsesmanøvrerne: En stressfri studietid kræver, at du er dedikeret og ambitiøs

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg undrer mig over Politikens journalist Filiz Yasars råd i Politiken (28.7.) til nye studerende om kunsten at komme igennem et studium.

Hendes oprør mod det, hun kalder for en perfekthedskultur, er forfejlet.

Bevidst at lade sig dumpe til en eksamen for at gå op til reeksamen, at lægge sin praktik i et ikkeegnet praktiksemester er ikke vejen ud af stress og perfekthedskultur. Snarere tværtimod.

At studere er en af de lykkeligste tilværelsesformer, man kan have

Filiz Yasars råd fremmer desværre en kultur, der skaber stress.

Som mangeårige censor ved et universitet er det blevet min erfaring, at det ikke handler om at komme igennem, men at være i et studium.

Den dygtige studerende i balance er optaget af faglige emner og ikke af, hvordan man kan undvige.

Ved mundtlige eksaminer oplever jeg desværre ofte, at op mod en tredjedel af de studerende melder fra, gerne på eksamensdagen, og jeg møder dem senere i august til reeksaminationen som usikre og meget nervøse eksaminander.

Det har omkostninger for alle parter. Lad os fremme kærligheden til at studere. At studere er en af de lykkeligste tilværelsesformer, man kan have.

Et studium kræver dedikation. Det kræver, at man er ambitiøs. Ikke i forhold til karaktererne, men i forhold til at fordybe sig i de faglige områder for at gøre sig så dygtig som overhovedet muligt.

Faglig fordybelse fjerner stress, for det eliminerer udefrakommende faktorer og taktiske manøvrer. Hold af dit fag, abonner på faglige tidsskrifter, og deltag i faglige debatter.

Fjern fokus på karakterer, og hold under alle omstændigheder op med at følge godhjertede anbefalinger om, hvordan du kan omgås systemet.

Det er mit bedste råd til de studerende.