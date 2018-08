Udvisning fra cafeer og censurerende algoritmer er stadig en realitet: Kæmp for kvinders ret til at blotte ammebrysterne, når de vil

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Principielle spørgsmål hober sig op i debatten om tildækningsforbuddet: Er loven på kant med vores frihedsrettigheder, eller en forudsætningen for frihed i Danmark? En trussel mod kvinders ret til at klæde sig af og på, som de vil, eller et forsvar for netop den ret?

At kvinder vinder retten til at bestemme over egen krop, er vigtigt for udviklingen i ethvert samfund. Derfor har vi hos Unicef fulgt debatten tæt.

Det ligner et oplæg til en vittighedstegning, at debatten om burkaen når nye højder, samtidig med FN’s Internationale Ammeuge løber af stablen.

For når det gælder kvinders ret til at blotte kropsdele, der kan stille sulten hos spædbørn, er forsvaret for den frigjorte kvindekrop og danske kvinders selvbestemmelse anderledes uldent. Ammende forvises fra alt fra cafeer over biblioteker til butikker. Selv Facebook har det svært med ammende. I denne uge blev et Unicef-opslag censureret, fordi det indeholdt en stregtegning af en ammende kvinde. Hendes udskæring var for dyb, mente algoritmen. Hvad ligner det at udstille så seksuelt æggende kropsdele, lyder det. Mænd kunne jo blive forlegne og omgivelserne krænkede over de ammende.

Sociale normer og regler, der støtter og opmuntrer til amning også i det offentlige rum, er afgørende for, om kvinder, der kan amme, vælger at gøre det

Og i øvrigt er ammeri ulækkert! Kvinden skal hverken vække anstød eller begær, derfor må hun dække sig til; andres lyst eller ubehag er hendes ansvar, forstås. Hvor har man hørt det argument før?

Jeg undres over, at hvor stor aggressivitet der lægges i burkadebatten, når krav om tildækning af ammende kvinders bryster ikke tilnærmelsesvis kan fremkalde samme indædte vrede.

Der findes ellers uendelig mange grunde til at kæmpe for kvinders ret til selv at beslutte, hvor ammebrysterne skal blottes.

Tal fra Unicef viser, at amning redder livet for omkring 820.000 børn under 5 år hvert eneste år. Selv om børn i Danmark næppe mister livet pga. manglende amning, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at Danmark, der ellers gerne agerer foregangsland for sundhed og kvindefrigørelse, ikke forsøger at gøre sig til rollemodel og skabe frit valg uden tildækningskrav for ammebryster. Det vil ikke bare være godt for børnene; vi ved også, at amning gavner mødres helbred.

Sociale normer og regler, der støtter og opmuntrer til amning også i det offentlige rum, er afgørende for, om kvinder, der kan amme, vælger at gøre det.

Så når vi er færdige med at debattere, om de folkevalgte skal befri et par hundred kvinder for deres hovedbeklædning, kunne vi lægge den samme ildhu i at befri brysterne. Det ville komme 50-60.000 spædbørn og deres mødre til gode hvert år.