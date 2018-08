Bupl-formand: Pædagoger skal ikke fylde hullerne på skolerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Pædagoger er for alvor ved at finde det fodfæste på skolerne, der er nødvendigt, hvis vi skal bidrage afgørende til børn og unges trivsel og dannelse i folkeskolen.

Det viser en stor vilkårsundersøgelse blandt 4.057 skolepædagoger i BUPL. Vi har spurgt pædagogerne, om skoledagens organisering tager højde for netop deres faglige tilgang. 68 pct. svarer, at det oplever de ’ofte’ eller ’meget ofte’. Det er en positiv udvikling, for det har selvsagt aldrig været meningen, at vi skulle være ’hulfyldere’ eller vikarer for at få en presset skoledag til at hænge sammen. Pædagogers faglige bidrag skal give mening for de børn og unge, vi brænder for at gøre en forskel for. Selvfølgelig inden for folkeskolens formål.

Men selv om den gode vilje har været til stede, har pædagogerne langt fra haft de rette betingelser. Eksempelvis muligheden for kontinuerligt at arbejde med grupper af elever for at styrke de børnefællesskaber, der motiverer og sikrer, at ingen føler sig hægtet af. Og hvor blev tiden af til det tværprofessionelle samarbejde med lærerne?

Det er ærgerligt. Særligt med tanke på de sårbare børn og unge, der mistrives og har barrierer for at kunne modtage den gode undervisning. De har om nogen brug for det, pædagogerne kan.

Hvor blev tiden af til det tværprofessionelle samarbejde med lærerne?

Det ærgrer mig også, at hele 24 pct. af skolepædagogerne ’ofte’ eller ’meget ofte’ får tildelt opgaver, som de ikke mener at have de rette kompetencer til. Det er klart bedre end resultatet fra sidste års undersøgelse (36 pct.), men stadig et vink med en vognstang om, at alt for mange skoler mangler fokus på pædagogernes faglighed.

Pædagogerne faciliterer de udviklingsrum, hvor børnene lærer at mestre livet og håndtere de svære ting.

Lige fra konflikten med bedstevennen til forældrenes skilsmisse. Samtidig er vi ofte sammen med børnene både i skolen og i fritiden og har dermed mulighed for et ekstra tæt forældresamarbejde. Netop et godt forældresamarbejde - også forældrene imellem - er nøglen til at få alle børn med.

Sidste år søsatte BUPL og Undervisningsministeriet et udviklingsprojekt med fokus på pædagogers rolle i skolen. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) sagde i den forbindelse til Politiken, at »pædagogerne har et enormt potentiale, men vi har ikke forløst det endnu«.

Vi har været på skolebesøg med ministeren og oplevet, hvordan samarbejdet kan løfte børnene, hvis der skabes rammer for fælles forberedelse. Det potentiale ser jeg også gerne forløst.

Den aktuelle politiske uro på skoleområdet bekymrer mig også – ikke mindst spekulationerne i, om nogle af skolens nye elementer såsom understøttende undervisning skal konverteres til klassisk undervisning. Og en minister der er i åbent skænderi med forligskredsen. Det skaber usikkerhed.

Folkeskolen er en vigtig og samfundsbærende institution, der hører til i samfundsdebatten. Men husk på, at det er medarbejderne (og forældrene), der hver dag står med de virkelige udfordringer.

Børnene har ikke brug for en kampplads, men en god skole med fremragende undervisning og plads til at trives, lære og være. Det bidrager pædagogerne til hver dag.