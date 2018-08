»Det er mildest talt paradoksalt«: ATP's millioninvesteringer i hardcore olieselskaber bliver udsat for hård kritik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ekstreme hedebølger på hele den nordlige halvkugle, fra Canada til Storbritannien, fra Japan til Danmark, har ført til afsvedne marker, historisk mange skovbrande og hundredvis af dødsfald. Det er netop den form for ekstremt vejr, videnskaben fortæller os, at vi skal forvente os oftere og med stigende intensitet, efterhånden som temperaturerne stiger.

I sidste uge landede så en ny videnskabelig artikel fra toppen af den globale klimapop. Ifølge den kan vi risikere at være på vej mod nogle planetære tærskler, der kan sætte gang i en ustoppelig dominoeffekt af naturfænomener, der vil fortsætte ubønhørligt med at drive temperaturerne op.

Klimaet venter ikke på nogen, men heldigvis går det også fremad på en række områder. Vedvarende energi fortsætter sin uimodståelige fremmarch: I 2017 blev der eksempelvis investeret markant flere penge alene i ny solenergi end i kul og gas. Desværre er der stadig en vis sandhed i frasen om, at money makes the world go round.

Hvis vi skal have mulighed for at ordinere den bedste medicin mod klodens overophedning, nemlig hurtige og dramatiske reduktioner i vores drivhusgasudledning, skal vi have verdens pengemænd på vores side. Vi må kunne forvente, at dem, der forvalter vores penge, trækker en del af læsset.

ATP har en pengetank på næsten 800 milliarder kroner, og som en af Europas største og mest respekterede pensionskasser har de et stort potentiale som bannerfører for en investeringstilgang, der understøtter og ikke underminerer Paris-aftalen

Danmarks største pensionskasse, ATP, som vi alle tvungent betaler ind til hver måned, er desværre slet ikke knirkefri i den henseende. Omkring 15% af deres udenlandske børsnoterede aktier er placeret i selskaber, der enten selv udvinder fossile brændsler, brænder dem af, leverer afgørende services til industrien eller direkte finansierer den. Eksempelvis Exxon, den amerikanske oliegigant, der også er en velkendt sponsor af klimaskeptikere. Det er mildest talt paradoksalt, at en pensionskasse, der er sat i verden for at hjælpe os til en god alderdom, er med til at finansiere sort energi, der vil formørke vores og vores børns fremtid.

Hele verden blev i 2015 enige om en global klimaaftale i Paris, der har til formål at begrænse klimaforandringerne. En afgørende brik i puslespillet er netop fossile brændsler, hvor det er estimeret, at minimum 80% af allerede kendte reserver af kul, olie og gas skal forblive i jorden. Det er et fælles ansvar, at det sker, og pensionskasser som ATP skal selvfølgelig levere sit.

ATP har forsvaret sig med, at man hellere vil tage dialogen med virksomhederne og derigennem forsøge at påvirke udviklingen. Det kan i visse tilfælde give god mening, hvis den pågældende virksomhed har et reelt ønske om og en konkret plan for, hvordan og hvornår det skal ske.

Omvendt bliver man også nødt til at skære igennem den metertykke fernis af grønvask, mange virksomheder gemmer sig bag, banke nogle klare hegnspæle i jorden og sige: hertil og ikke længere.

Det gør utallige investorer allerede i dag. Eksempelvis har den gigantiske norske oliefond sat nogle klare kriterier for, hvornår man ikke længere kan forsvare at stå som medejer, og sortlister konsekvent virksomheder herefter. Det ansporer virksomheder til at forbedre sig, sender et klart signal om, hvilken verden man ønsker sig, og frigør midler til mere bæredygtige investeringer.

I dag har ATP ingen klimakriterier, ikke engang i forhold til det mest beskidte brændsel, kul. Og man kan forsigtigt stille spørgsmålstegn ved, om ATP virkelig kan nå længere ad dialogens vej end selv den norske finanskolos.

Nogle af ATP’s millioninvesteringer er også hardcore olieselskaber som Exxon, hvis kerneforretning er fossile brændsler. At forsøge at overtale dem til at blive klimakrigere, svarer til at bede British American Tobacco om at droppe smøgerne.