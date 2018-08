Det er dybt problematisk, at ny national undersøgelse om unges seksualitet ikke medtager LGBT+-personer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En ny rapport om unges opfattelser af køn, krop og seksualitet, som Ligestillingsministeriet har bestilt, og som er blevet udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), belyser kun unge heteroseksuelle.

Det er dybt problematisk, at nationale undersøgelser helt undlader minoritetsgrupper, i dette tilfælde en rapport om unges adfærd, der helt forbigår LGBT+ personer. Det er med til at stigmatisere og fastholde de fordomme og normer, som organisationen LGBT+ Ungdom ser blandt deres medlemmer og oplever i det danske samfund – nemlig at de er anderledes og udenfor.

Ifølge undersøgelsen er formålet at sætte fokus på unges opfattelse og praktiske udfoldelse af køn, krop og seksualitet i en ungdomsverden. Det lever undersøgelsen imidlertid ikke helt op til, da LGBT+-personer ikke er en del af undersøgelsen, men er en gruppe, der udgør en væsentlig del af den danske ungdom, undersøgelsen forsøger at sige noget generelt om.

Forhåbentlig vil man indse, at det kræver en mere omfangsrig undersøgelse at belyse alle unges opfattelse af køn, krop og seksualitet

Rapporten bygger på svar fra over 20.000 unge mellem 16 og 20 år og fokuserer på mange aspekter af ungdomslivet, lige fra unges digitale adfærd og deling af nøgenbilleder til unges kropsopfattelse og seksuelle debut. Det er en rapport, som belyser mange af de problematikker, ungdomslivet indebærer i forhold til køn, krop og seksualitet. Det tyder dog på, at Vive har taget et metodisk valg om at anvende eksisterende kvantitativt materiale, der ikke afdækker afvigende seksualiteter og kønsidentiteter.

Det betyder, at de benyttede spørgeskemaundersøgelser ikke ville give svarmuligheder eller oplysninger om LGBT+-personer, fordi de var tilpasset heteroseksuelle unge. LGBT+ Ungdom kæmper hver dag for politisk, social, kulturel og arbejdsmæssig ligestilling på alle niveauer i samfundet, og det gælder også, når vi taler om kvantitative metoder.

Den nye rapport er endnu et eksempel på den strukturelle usynlighed, som mange LGBT+-personer oplever i samfundet. Det er bemærkelsesværdigt, at vores ligestillingsminister ikke har kommenteret og reageret på denne bevidste undladelse af LGBT+-personer samt været opmærksom på, hvor ensidig og mangelfuld det efterlader rapporten. Det er trods alt Ligestillingsministeriet, der har bedt om at få undersøgelsen.

Denne rapport viser også, hvorfor sidste uges Copenhagen Pride Week er så vigtig, for når en undersøgelse ikke vil afdække LGBT+-personers eksistens i ungdommen, så skal de nok selv gøre det. Køns- og seksualitetsminoriteter er vigtige, relevante aspekter samt temaer at belyse inden for ungdomskultur.

Ungdommen er konstant i forandring, og det bør afspejles i undersøgelser, der forsøger at udsige noget generelt om en hel ungdomsgeneration. Derfor skal bør vi sikre, at alle unge føler sig repræsenteret, når omfattende undersøgelser om unges adfærd som denne bliver frigivet. Forhåbentlig vil man i Ligestillingsministeriet indse, at det kræver en mere omfangsrig undersøgelse at belyse alle unges opfattelse af køn, krop og seksualitet.