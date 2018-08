Klima- og miljøordfører i Radikal Ungdom: Jeg er med i ungdommens klimakamp, Theilgaard!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Om halsen bærer jeg et lille guldtræ, som jeg fik i studentergave. Når jeg ser det i spejlet, lægger jeg pludselig knap så meget mærke til de mange fregner, de lidt for flyvende ører, eller hvad man ellers som teenager kunne fokusere på, når man ser sig selv.

For klimaforandringerne er vor tids største udfordring, og jeg ved, at det er mig og min generations opgave at løse dem. Her minder træet mig om den natur og den jord, som jeg føler et ansvar for. Da jeg læste Theilgaards debatindlæg, kunne jeg se mine hænder ryste om den avis, som jeg holdt om. For hvor er det egentlig alt, hvad jeg kæmper for, og grunden til, at jeg står op om morgenen.

Hvor jeg ellers kunne have tilbragt sommeren i knastørre Danmark og taget til Skagen med min far, valgte jeg i stedet sammen med 7 andre unge at tage en tur over Atlanten for at føre valgkamp for tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford.

Folk er bange og bekymrede for, hvilken verden fremtidige generationer kommer til at vokse op i

Vi ville støtte en kandidat som har fokus på klima og prøver at få unge til at blive aktive i politik og det samfund, vi lever i. Og selv om jeg tidligere har haft den store oplevelse at føre valgkamp i USA for Bernie Sanders, overgik kampagnen med Gifford alligevel alle mine forventninger. For når jeg stod og bankede på en dør og fortalte, at jeg var kommet hele vejen fra Danmark, fordi intet land alene kan løse klimaforandringerne, kunne amerikanerne have svært ved at tro på mig.

Folk fortalte, at vi gav dem gåsehud, inviterede os på middag eller mente, vi var blevet sendt af Jesus. Noget havde ændret sig, siden jeg sidst havde stået foran en amerikansk dør med et politisk budskab engang i februar 2016 i bidende kulde. Folk er bange og bekymrede for, hvilken verden fremtidige generationer kommer til at vokse op i. Spørgsmålet er så, om politikere og det politiske system overhovedet kan levere løsningerne på de udfordringer, kloden står over for?

Det, tror jeg ikke, de kan alene. Min generation er derfor nødt til også at tage klimakampen op. Jeg mødte flere jævnaldrende i kampagnen, hvoraf en allerede har købt flybilletter til Danmark. Unge mennesker, der ligesom mig gerne vil gøre en forskel. Og de vil hellere starte i dag, end de vil udsætte opgaven til i morgen.

Gamle vaner hænger fast hos de ældre generationer, men ændrer vi ikke vores levemåde radikalt, ender vi med at give de kulsorte vaner videre til min generation

Klimakampen kender ikke landegrænser. Den skal kæmpes i USA, i Danmark og i hele verden for at formindske det aftryk, vi sætter på kloden. Herhjemme er det blevet moderne blandt mange at promovere sine grønne visioner, men vi unge skal ikke blot acceptere, at politikere snakker om at være grønne. Vi skal insistere på handling. Omlægningen til bæredygtige energiformer går for langsomt: Diesel- og benzinbilerne burde allerede være udfaset, og vi spiser alt for meget kød herhjemme i Danmark. Gamle vaner hænger fast hos de ældre generationer, men ændrer vi ikke vores levemåde radikalt, ender vi med at give de kulsorte vaner videre til min generation.

I min familie er vanen, at der skal være kød til hvert måltid, men det er ikke en selvfølge.

Derfor er jeg blevet vegetar. Du kan vel kalde det for mit lille ungdomsoprør. Jeg er nemlig parat til at omstille mig og gå forrest for en grønnere hverdag. Man skal være den forandring, man ønsker at se i samfundet.

Derfor var det med stolthed, at jeg tog direkte fra Rufus Giffords kampagne i Fitchburg, Massachusetts, og til Vejle for at blive klima- og miljøordfører i Radikal Ungdom. Samme weekend vedtog vi endda, at vi som forening ikke længere vil servere okse- eller lammekød til vores arrangementer.