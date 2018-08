Forhenværende skoleleder: Jeg har løsningen på skolernes vikarproblemer. Og den behøver ikke engang koste noget

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For øjeblikket debatteres den uhensigtsmæssige anvendelse af uuddannede vikarer i folkeskolen. 13. august bragte DR et indslag med en utilfreds mor til en elev på en af Roskildes skoler.

Hun brugte hyppigheden og den manglende kvalitet af vikartimerne som påskud til at flytte sin datter til en privatskole, sandsynligvis uden at være klar over, at brugen af ukvalificerede vikarer ikke er isoleret til folkeskolen.

Men det store forbrug af vikarer kan ændres, hvis politikerne vil. Ordningen, der minimerer brug af ukvalificerede vikarer, blev faktisk brugt i mange kommuner, før den forkætrede folkeskolereform indførtes i 2014.

Derefter var der kun i meget begrænset omfang penge og timetal til at videreføre den, fordi lærernes timetal blev forøget, uden at timetildelingen til skolerne blev justeret, hvilket har gjort det nødvendigt at bruge eksterne og – desværre ofte – ukvalificerede vikarer i et betydeligt større omfang end før skolereformen.

Det er jo ikke kvantiteten, men kvaliteten af elevernes skolegang, det drejer sig om

På landsplan er forbruget steget med op mod 50 procent. Skolerne har således ikke kunnet planlægge sig ud af problemet, som skyldes den politiske reformivrighed, der ikke altid er lige vellykket.

Løsningen er imidlertid ganske enkel, at politikerne genskaber muligheden for, at skolerne kan organisere skemaerne således, at skolens faste lærere kan læse et antal vikartimer i egne klasser.

Fordelene er klare: Eleverne kender ’vikaren’, og ’vikaren’ kender eleverne, hvilket er et godt udgangspunkt for, at vikartimen forløber fornuftigt.

Den faglige og pædagogiske linje kan fastholdes, selv om fagets og klassens faste lærer er fraværende, idet ’vikaren’ allerede kender den fraværende kollegas undervisning og arbejdet i klassen fra teamsamarbejdet omkring klassen.

I de tilfælde, der ikke er brug for vikar, indebærer ordningen, at der er udarbejdet et ’skyggeskema’, så de afsatte vikartimer ikke spildes, men f.eks. anvendes i en tolærerordning eller til anden undervisning.

Organiseringen koster umiddelbart i form af en større timetildeling til skolerne og som følge deraf ansættelse af flere lærere, men kan dog også gøres udgiftsneutral ved, at der skæres ned på den meget omdiskuterede understøttende undervisning eller på længden af elevernes skoledage.

Det er jo ikke kvantiteten, men kvaliteten af elevernes skolegang, det drejer sig om.

Ordningen løser selvfølgelig ikke alle vikarproblemer, men er et skridt på vejen.

Hvis politikerne virkelig ønsker at hæve niveauet i vikartimerne og dermed undgå at give forældre endnu en undskyldning for at ’flygte’ til privatskolerne, er det nødvendigt at afsætte de fornødne ressourcer eller omfordele anvendelsen af de tilstedeværende.

Det vil sikre, at undervisningen kan fortsætte på kvalificeret vis i vikartimerne.