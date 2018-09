Lektor om regelstyring af DR og TV 2: Det hører ingen steder hjemme. Lad dem dog passe deres arbejde i fred

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er noget helt galt i den måde, partilederne, medieordførerne og en interesseorganisation som Danske Medier fører politisk kamp om DR og indholdet i DR på.

Politikerne har i Medieforliget bestemt antallet af DR-kanaler, dikteret, hvilke typer af udsendelser der skal fremmes, og hvilke der helt skal forsvinde. Og nu vil de så helt ned på genreniveau bestemme, hvad DR må bringe online på dr.dk.

DR’s nye public service-kontrakt med Kulturministeriet bliver forhandlet i disse uger.

Det er Dansk Folkeparti, der med deres kampagne mod DR sætter dagsordenen

Som led i forhandlingerne foreslår Dansk Folkeparti ved medieordfører Morten Marinus, at DR fremadrettet på deres netside kun leverer nyheder, der enten er bundet op på de tv- og radioprogrammer, man har produceret i forvejen, eller Ritzaus telegrammer, hvor DR er medejer, og ikke laver magasinlignende tiltag og lange politiske analyser på nettet. Det gælder for DR og så vidt også for TV 2-regionerne.

Danske Medier stiller sig omgående op i koret. Interesseorganisationen har ført en årelang kampagne for at begrænse, hvilke typer af indhold DR må bringe online.

Af en eller anden mærkelig grund er public service-kanalen TV 2 Danmark og tv2.dk holdt ude af den politiske kamp og kampagnen.

Ovenstående er i 2018 en dybt angribelig måde at forstå og regelstyre public service-medier som DR og TV 2 på, og en af regeringens medieordførere Naser Khader (K) imødegår da også forslaget: »Det er regeringens beslutning, at dr.dk skal fortsætte uforandret. På det her område er vi status quo«.

Bag holdningen om at regelstyre dr.dk med nogle snævre rammer for nyheder og andet journalistisk indhold ligger forestillingen om, at ved at svække DR, så styrker man de private medier.

Den holdning har Danske Medier fremført i årevis. Den hviler på en samfundsopfattelse om, at der er en given mængde medieforbrug i Danmark, så hvis der går mindre til en stor aktør, så er der mere til de andre.

Den form for kausalitet – som det hedder – er imidlertid afvist flere gange af seriøs forskning og senest i en forskningsbaseret rapport fra Medietilsynet i Norge. Medietilsynet konkluderer (10. april 2018):

»NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge, og NRK’s tilstedeværelse på nett ser ikke ut til at medføre vesentlige konkurrensebegrensninger i markederne (...). Løsningen på de kommersielle medienes utfordringer er etter Medietilsynets vurdering ikke at svekke NRK. Det vil kunne ha negative virkninger for det samlede norske mediemangfoldet«.

I de samfund, vi har i dag, er der ikke en kage af medieforbrug af en vis størrelse til fordeling. Samfund som det danske og det norske er meget mere kaotiske og dynamiske.

Ting kan vokse og svækkes sammen. Hvis der er et troværdigt og offensivt såvel privat som offentligt mediesystem i kreativ vækst, kan det samlet styrke journalistikkens værdi og mediernes betydning i samfundet.

Flere borgere vil potentielt bruge medierne og referere til dem. DR, TV 2 og de private medier kan dog også svækkes sammen.

Måtte partilederne, mediepolitikerne og interesseorganisationen bare forstå denne forskningsbaserede pointe, der er afgørende vigtig for det danske mediesystems fremtid i skarp konkurrence med kæmpestore aggressivt offensive udenlandske aktører.

Der er ikke brug for en uforandret situation. I stedet har danskerne og samfundet brug for nogle dynamiske public service-medier på web

Det er Dansk Folkeparti, der med deres kampagne mod DR sætter dagsordenen. Regeringens standpunkt er da bedre end ingenting, men alligevel utilstrækkeligt.

Naser Khader og andre mediepolitikere burde helt afvise, at public service-kontrakten skal diktere indholdet i DR og TV 2 ned i detaljer.

Der er ikke brug for en uforandret situation.

I stedet har danskerne og samfundet brug for nogle dynamiske public service-medier på web, der offensivt kan forandre og udvikle deres indhold i sync med borgernes behov og den internationale medieudvikling. Meget gerne i et tæt samarbejde med private mediehuse nationalt og regionalt.

Hvem eller hvad er det så, der skal bestemme indholdet i DR og TV 2?