Aphinya Jatuparisakuls mor giftede sig med en dansk mand: Der på Vestsjælland, hvor jeg voksede op, blev min mor kaldt ’Købekonen’

Jeg husker det tydeligt. Det var vinteren 2008, og jeg sad i skrædderstilling på min seng og zappede rundt på tv’et, i håb om at finde et program der kunne aflede mine tanker fra den ensomhed, der kommer af at være en 15-16-årig teenager, der konstant længes efter et hjemland og familie flere tusind kilometer væk.

Jeg faldt over et program. Jeg endte med at stirre direkte ind i øjnene på en kvinde på skærmen, der trodsigt stirrede tilbage. Kvinden lignede min mor – hun lignede alle de thailandske kvinder fra den fattige region Isaan, jeg var vokset op med. Hendes historie var præcis den samme som min mors og hendes veninders historie. Hun var taget hertil for at gifte sig med en hvid mand.

Min mave gjorde ondt. Den slags smerte, der breder sig fra maven og ud i resten af kroppen, når man af erfaring ved, at noget dårligt venter lige om hjørnet. Jeg tænkte, at der ikke var nogen grund til at se videre, for jeg vidste godt, hvordan programmet ville fortsætte. Kvinden ville blive portrætteret som en underdanig kvinde fra et fattigt land, som ikke vidste bedre end at gifte sig med en tabermand, som bare gerne ville have sig en ung thai-kone, som ikke var lige så selvstændig og trodsig som danske kvinder. En, der kunne varte ham op. Jeg havde hørt den fortælling mange gange, siden jeg kom til Danmark som 5-årig.

Jeg endte alligevel med at se videre. Dokumentaren hed ’Fra Thailand til Thy’. Da den var færdig, sad jeg tilbage og vidste ikke, hvad jeg skulle tænke. Jeg kendte ingen af de medvirkende, men alligevel følte jeg, at jeg gjorde, for deres historier, drømme og håb var på godt og ondt viklet ind i min, min mors og min stedfars liv. Kvinderne og mændene i filmen blev portrætteret som kærlige, selvstændige, reflekterede mennesker. De blev portrætteret med værdighed, med nysgerrighed og med respekt. Sådan var der aldrig før nogen, der havde talt om min familiekonstellation eller om min og min mors migrationshistorie.

I næste uge har filmen ’Hjertelandet’ premiere. Den handler om de samme mennesker i ’Fra Thailand til Thy’, 10 år efter. Jeg har været heldig at få lov til at se filmen inden, og det har sat en masse tanker i gang. Ikke bare om de fordomme, som min mor og stedfar og jeg altid har skullet høre på, men også tanker om min egen fremtid. På mange måder er ’Hjertelandet’ den modne, voksne udgave af ’Fra Thailand til Thy’, og jeg selv er blevet voksen sammen med filmen.

Jeg savner Thailand og mine bedsteforældre hver dag. Nogle dage bliver savnet fysisk, mit bryst gør ondt, og det føles, som om jeg er fanget under vand og langsomt drukner

Min mor kom her til landet som ægteskabsmigrant. Hun fik et turistvisum i Thailand, kom til Danmark og satte en annonce i den lokale avis med overskriften ’Thai Kvinde Søger’. Min stedfar svarede, de blev gift, og jeg kom herop lidt senere.

I ’Hjertelandet’ følger man også danske Kjeld og thailandske Kae, som mødes gennem en kontaktannonce og gifter sig. Deres kærlighed vokser frem over tid, ligesom den gjorde mellem min mor og min stedfar. Den familiekonstellation har jeg i al min tid i Danmark set udlagt som noget forkert – en forkert form for kærlighed. Jeg var barn af en ægteskabsmigrant i et land, der så ned på min mor eller syntes, det var synd for hende, fordømte min far og havde ondt af mig.

Der er en dobbelthed i at leve i Vesten som familiesammenført migrantbarn. For migrantbørn bliver voksne på et tidspunkt. Vi er en hel generation af børn, der blev familiesammenført med vores mødre i 90’erne og 00’erne, og som nu er voksne og skal leve vores egne liv i Danmark, langt fra vores hjemland, som føles fjernere og fjernere, for hver dag der går.

Det samme sker i filmen. Mark, som er 22 år gammel i dag, blev familiesammenført med sin mor, Kae, og sin stedfar, Kjeld, for 10 år siden. I dag er han ved at uddanne sig til kok og er i lære på en restaurant i København. Jeg ser så meget af mig selv og min historie i ham, i hans stræben efter at få en uddannelse, flytte til storbyen og prøvet livet af. Det thailandske barn, der bliver voksent i Danmark.

Jeg ved, at jeg på mange måder er heldig. Fordi min mor rejste til Danmark og giftede sig, har jeg i dag en masse muligheder for at forme mit eget liv. Jeg er fotograf, jeg bor sammen med min danske kæreste. Jeg er taknemmelig for alt, hvad min mor har ofret for mig. Men det har altid en pris at være den heldige, den udvalgte, der kunne rejse væk og skabe et liv et andet sted.

Jeg savner Thailand og mine bedsteforældre hver dag. Nogle dage bliver savnet fysisk, mit bryst gør ondt, og det føles, som om jeg er fanget under vand og langsomt drukner. Jeg savner mine bedsteforældre, selv når jeg er på besøg i landsbyen en gang om året, for mit thailandske modersmål er rustet til efter et liv i Danmark. Jeg taler med min bedstemor og leder efter specifikke ord, men det er, som om de ligger på den øverste hylde, for langt væk til at jeg kan nå dem. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre af min længsel efter mit hjemland.

Aphinya Jatuparisakul under sin graviditet. Privatfoto

Min mor byttede sit liv og sin familie ud og migrerede, for at jeg kunne få en bedre fremtid. Jeg tror ikke altid, hun forstår, at jeg kan længes efter det liv, hun rejste fra. Som barn af en migrant er man i limbo, mellem taknemmelighed og afsavn, mellem familiens forventninger om forsørgelse og sine egne ønsker og drømme om alt det, andre danske unge også drømmer om: at rejse, tage en uddannelse, realisere mål i livet.

Min mors generation af kvinder havde et mål: at migrere og skabe et bedre liv for deres børn. Hvordan forklarer man, at man som ung i Danmark har andre ønsker og drømme uden at lyde forkælet og blind for alt det, de har gjort for en?

Mine danske venner forstår ikke, hvor svært det er at skulle forholde sig til livsvalg og konsekvenser, der er taget på ens vegne. Taget i bedste mening, i håb og i kærlighed og i et uselvisk forsøg på at give sine børn bedre muligheder, end man selv har haft. Men man står stadig med et dagligt altoversvømmende savn.

Hvis min mor ikke var rejst til Danmark, ville jeg sikkert være i Isaan i dag, have tre børn og arbejde i min families rismarker. Sådan er det for mine kusiner

Migration og moderskab hænger sammen for kvinder i Isaan. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget kollektiv sorg denne søgen efter et bedre liv har givet os. Hvordan det aldrig var muligt for min mor og min bedstemor at opfostre deres egne børn, fordi de var nødt til at rejse væk for at finde arbejde.

Min mor arbejdede på fabrikker i Bangkok, da jeg var lille, så mine første år boede jeg hos mine bedsteforældre. Jeg troede i lang tid, at de var mine forældre, for jeg så min mor så sjældent. Da min mor kom tilbage til Thailand for at hente mig, efter at hun havde giftet sig med min stedfar i Danmark, kunne jeg ikke længere kende hende.

Jeg skreg og hulkede og råbte på mine bedsteforældre, da hun trak mig gennem lufthavnen i Bangkok. For som sagt troede jeg jo, at de var mine forældre.

Hvis min mor ikke var rejst til Danmark, ville jeg sikkert være i Isaan i dag, have tre børn og arbejde i min families rismarker. Sådan er det for mine kusiner. Måske ville jeg være nødt til at rejse til Bangkok og finde arbejde på en fabrik og efterlade mine børn hos deres bedsteforældre i de måneder, hvor der ikke er markarbejde. Måske ville jeg arbejde i sexindustrien i Pattaya og sende penge hjem til mine børn og min mor, fordi det er det arbejde, hvor man kan tjene mest.

Da jeg var barn, skammede jeg mig over måden, vi var kommet til Danmark på. Der på Vestsjælland, hvor jeg voksede op, oplevede jeg, at min mor blev kaldt ’Købekonen’. Jeg var Købekonens datter. Jeg begyndte at se på min familie med de samme øjne, som fremmede så på mig med. Medlidenhed og afsky.

Da jeg blev ældre, bad min mor mig hjælpe min thailandske moster med at skrive med danske mænd på datingsites, så hun også kunne få en dansk mand. Jeg spurgte min mor, hvorfor hun ikke havde mere respekt for sig selv. Hun spurgte mig, hvorfor jeg ikke ville hjælpe min moster med at få et bedre liv.